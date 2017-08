Heča s Kolářem za Koubka a Bičík do Liberce? Sparta chystá další změny

Podle informací deníku Sport má jít o Ondřeje Koláře z Liberce a Milana Heču ze Slovácka, šestadvacetiletého gólmana se 108 ligovými starty. Ten by měl na Letné vytvořit dvojici s Martinem Dúbravkou, zatímco dvaadvacetiletý Kolář by okamžitě putoval místo Heči na hostování právě do Uherského Hradiště.

A co David Bičík, vysněná jednička sparťanských fanoušků? Ten by pak zamířil zpět do Liberce, kde dřív působil a vychytal titul. Trenér Jindřich Trpišovský o něj stojí.

Nejen situace brankářů je však ve Spartě tématem.

„Je nás příliš mnoho,“ neustále opakuje trenér Andrea Stramaccioni, který stavěl široký kádr i pro zápasy pohárové Evropy. Z ní však vypadli hned ve 3. předkole s Crvenou zvezdou Bělehrad. Až do léta je tak čeká jen liga a domácí pohár.

Proto Sparta už několik týdnů avizuje zužování kádru. Martin Frýdek dokonce podle vysvětlení klubu požádal o uvolnění sám a hledá si zahraniční angažmá. Místo v týmu už nemá ani Václav Kadlec, který v lize od začátku sezony odehrál pouhých devět minut a třikrát nebyla ani v nominaci. O Lukáše Juliše stojí Liberec se Zlínem.

Vítěz českého poháru a účastník Evropské ligy by údajně mohl získat i Vukadina Vukadinoviče, kterého sice do Sparty před sezonou prodal, jenže srbský fotbalista kvůli zranění zmeškal začátek sezony a cestu do nabitého kádru bude mít složitou.

Ruské kluby v čele s Lokomotivem Moskva zase sledují situaci okolo Vjačeslava Karavajeva. Ani loni nejlepší hráč Sparty nefiguruje v plánech italského trenéra.

Ve Spartě navíc nadále zůstávají také Tiémoko Konaté, Matěj Hybš a Mario Holek, které Stramaccioni vyřadil už na začátku přípravy.