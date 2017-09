Komličenkovi hrozí trest. Záleží také, jak dlouho bude Limberský marodit

Disciplinární komise zahájila řízení s ruským útočníkem pro možný přečin „surové hry“.

„Hráč se ho měl dopustit tím, že loktem udeřil protihráče do oblasti obličeje, čímž mu přivodil zranění,“ oznámila disciplinárka.

Řízením s ním zahájila na základě toho, že po jeho faulu došlo k vážnému zranění a zároveň komise rozhodčích řekla, že měl být vyloučen.

Ale jelikož Komličenko nedostal červenou kartu při zápase, ale disciplinární řízení s ním komise zahájila až na základě stanoviska vedení rozhodčích, může do vyřešení případu nastoupit. Znamená to, že v nedělním duelu v Jablonci hrát smí.

Disciplinárka bude přestupek projednávat až příští čtvrtek 5. října. Komličenkovi za surovou hru hrozí trest zastavení činnosti na dvě až deset soutěžních utkání, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 100 tisíc korun.

Zároveň záleží na tom, jak dlouho bude Limberský marodit. V disciplinárním řádu se totiž také píše, že „hráč bude potrestán zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 tisíc korun, způsobí-li disciplinárním přečinem takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“

Limberský se v pondělí podrobil operaci jařmového oblouku, dobu léčení zatím nelze přesně odhadnout. Ale mohou to být týdny. Čtyřiatřicetiletý obránce je však tvrďák a obvykle se na hřišti vrátí dřív než jiní fotbalisté se stejným zraněním.

Komličenko se mu omluvil, rozhodně nechtěl protivníka zranit. Když Limberský v bolestech ležel na trávníku, skláněl se nad ním. Limberský mu po operaci vzkázal, že omluvu přijímá a přimlouvá se za nízký nebo žádný trest. „Je to fotbal,“ napsal plzeňský bek na svůj instagramový účet.

Komličenko protivníka fauloval v závěru zápasu, po centru z levé strany vletěl do vzdušného souboje a udeřil Limberského loktem do obličeje. Ze začátku to na vážné zranění nevypadalo, kontrolní rentgen dopadl dobře, ale podrobné vyšetření druhý den odhalilo zlomeninu - více zde.