Plzeň přišla o Limberského, musí na operaci se zlomeninou v obličeji

Limberský v závěru duelu v Mladé Boleslavi šel do obranné hlavičky, ale ve vzdušném souboji dostal loktem od protihráče Nikolaje Komličenka. Ležel v bolestech a držel se za levou část obličeje.

Sudí Franěk sice odpískal faul, ale osobní trest viníkovi neudělil.

Ani na vážné zranění to nevypadalo, po vítězném utkání (2:0) Limberský v kabině slavil se spoluhráči. „Usmíval se, takže to snad bude v pohodě,“ říkal po zápase střelec obou branek Michael Krmenčík.

„S Davidem to prý vypadá slušně, vypadá to, že to není zlomené. Ale zatím to byl jen rentgen. Doufejme, že po hlubším vyšetření v Plzni bude výsledek stejný,“ říkal na tiskovce kouč Pavel Vrba.

Jenže podrobné vyšetření problémy odhalilo.

„Bezprostředně po utkání nic nenasvědčovalo vážnosti zranění, nicméně další důkladná vyšetření během neděle odhalila komplikovanou zlomeninu jařmového oblouku,“ sdělil plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Nutné operaci se Limberský podrobil v pondělí. „Doba jeho rekonvalescence a následného návratu do plného tréninku se v tomto případě nedá odhadnout,“ podotkl mluvčí.

Limberský je tvrďák, na hřiště se vrací dřív než jiní fotbalisté po stejném zranění.

Jistě nestihne čtvrteční pohárový duel proti Beer Ševě, chybět bude i ve víkendovém duelu proti Bohemians. Po reprezentační přestávce v neděli 15. října se Plzeň představí ve šlágru na Spartě...

V letošním ročníku to není u Limberského první zdravotní potíž. Během přípravy utrpěl svalové zranění. Sice naskočil do úvodního duelu 3. předkoal Ligy mistrů v Bukurešti, ale poté tři týdny nehrál. Do ligové soutěže naskočil až od třetího dějství v polovině srpna, pomohl i k postup do Evropské ligy před AEK Larnaku.