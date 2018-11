Šéf živanického fotbalu: Bez dalších klubů ten moloch nepřepereme

„Pokud nás v tom ostatní mančafty nechají, zametou s námi, to je jasné. Ale jestliže se zvedne vlna solidarity, může se to změnit,“ věří funkcionář aktuálně 14. týmu třetí nejvyšší soutěže.

Po zveřejnění vašeho otevřeného dopisu jste řekl, že doufáte, že se vedle vás proti nekalostem ve fotbale ozvou i jiné oddíly. Máte signály, že by někdo další skutečně chystal pro FAČR podobný podnět?

Zatím ne, ale vnímáme silnou podporu našeho kroku na klubových stránkách. Ta je sice potěšující, nicméně neoficiální. Potřebujeme proto, aby se přidaly další kluby, které se cítí poškozené podobně jako my, a aby se za nás postavily. I ty z nižších soutěží. Jinak se v tom sami utopíme. Ty vzkazy na webu jsou vesměs povzbudivé. Snad jediné, co nám tam lidé vytýkají, je to, že se jsme se podíleli na volbě svazových funkcionářů - ale to je složitější, všichni vědí, jak to je... Mně jde hlavně o fotbal. Svým způsobem mě obtěžuje, že se tímhle musím zaobírat, ale už jsme se tak v klubu kolektivně rozhodli. Není možné, aby se tohle ve fotbale dělo. Je to pořád stejné a žádná změna k lepšímu se nekoná. Vždyť jde i o zdraví hráčů, kteří jsou amatéři. Pro našeho Tomáše Kakrdu je zranění ve Štěchovicích i existenční problém, po takovém zákroku bude třeba rok mimo...

FAČR na váš dopis ve středu odpověděl vyjádřením předsedy komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy Martina Schrötera. Ten až na nešetrné strčení do vašeho záložníka Ptáčka v posledním utkání s Pískem v podstatě všechny vaše stížnosti smetl ze stolu. Co říkáte na jeho reakci?

Vyplynulo z toho, že se v těch utkáních nic nestalo, že nikdo nic neovlivňuje a že rozhodčí Váňa (při zásahu Ptáčka do hlavy) uklouzl... Čekal jsem něco jiného, i proto, že jsem si pana Schrötera vážil. Myslel jsem, že ti rozhodčí dostanou adekvátní tresty, jako se to stalo třeba ve druhé lize. Tohle je špatně. Je to velké zklamání, předpokládal jsem, že aspoň posledním zápasem s Pískem - který jsme navíc vyhráli - se budou zabývat.

Počítáte s tím, že vás předvolá disciplinárka a bude po vás chtít důkazy vašich obvinění na adresu rozhodčích, jež chtěl předložit i Schröter?

Důkazy mají v tom, když si pustí záznamy zápasů. Já jim přece nemůžu nikoho přivést za ruku, že uplácel. Nemůžu běhat po kabinách. Je to veřejné tajemství. Samozřejmě, rozhodčí je člověk a může se zmýlit. Ale tohle je moc, musí to mít hlubší podtext. Nejsou to jen nějaké ojedinělé hrubé chyby.

Jaký podle vás celá kauza může mít na fotbalové Živanice, potažmo na vás osobně dopad?

Pokud nás v tom ostatní mančafty nechají, zametou s námi, to je jasné. Ale pokud se zvedne vlna solidarity, může se to změnit. Důkazy musejí být na straně komise, na FAČRu, tohle není samo sebou. My nejsme policie, nemůžeme někoho chytat. Ti funkcionáři, kteří se provinili, to nebudou sami hlásit, to by byli proti sobě. Za léta, co se pohybuji ve fotbale, věřím, že většina rozhodčích, delegátů i funkcionářů je slušná. Ale navrch má bohužel ta menšina. Na jedné internetové diskusi (sport.cz) je u odpovědi z FAČRu otázka, jestli se lidé setkali s něčím, co ve svém dopise popisuju. 96,1 % hlasujících zvolilo ano, jen 3,9 %, že ne. To taky o něčem svědčí. S tím střídáním v zápase s Pískem to taky není pravda, určitě neproběhlo, jak mělo. Hlavní a první asistent (Josef Váňa a Lukáš Machýček) byli šílení, naproti tomu druhý asistent (Milan Vyhnanovský) pískal bez problémů. A jak může pan Schröter říct, že byl zápas ve Štěchovicích v pořádku? Když pominu vše ostatní, tak za zákrok na Kakrdu měl jít ten protihráč ven. Nešel... a dal gól.

Co hodláte podniknout dál?

Počkáme, co bude. Hlavně bych byl rád, aby přišla podpora odspodu od klubů. Bez ní nemůžeme tenhle moloch přeprat. Jde o fotbal. Když už jsem se dal na vojnu, chci bojovat. Fotbal jsem sám hrál, hrála ho i moje dcera. Mám vedle něj svoje civilní zaměstnání, stojí mě to energii a čas, ale chci to ustát. Fotbal klub přijde na hodně peněz na to, abychom se potom ze zápasů vraceli domů otrávení.