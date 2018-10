Třetí fotbalová liga po česku. Sudí Váňa nešetrně strčí do hráče Živanic

„Z asociace zatím zpětnou vazbu nemám,“ uvedl Špaček během úterý.

„Ale rozhodně to nechceme nechat vyšumět. Doufám, že se ozvou i jiní, nedávno to udělala i Dobrovice. Je to donebevolající, i zástupci Písku se nám po utkání omlouvali s tím, že mají podezření na jeho ovlivnění sázkami,“ pokračoval šéf aktuálně čtrnáctých Živanic.

V tomto případě živanickému Sokolu vadily především nešetrné strčení rozhodčího Josefa Váni do domácího záložníka Ptáčka v 86. minutě, nemožnost dokončit střídání před zahájením hry a následné vykázání protestujícího asistenta trenéra Michala Ferčáka z lavičky.

„Náš kapitán Ondra Herzán říkal, že kopal v Itálii a tohle nemá v 37 letech zapotřebí, že radši skončí s fotbalem... Mladí kluci, co se k nám chodí vyhrát, aby mohli pak třeba nastupovat někde výš, budou rádi, když v ČFL přežijí,“ sdělil Špaček.