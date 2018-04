Vlastní góly: příběhy fotbalového (ne)štěstí á la Barcelona

„Ten gól mě bude provázet do konce života,“ usměje se trpce ještě dnes.

Ve fotbalové lize odehrál Verbíř skoro 400 zápasů, vstřelil 76 branek a platil za klubového srdcaře. Jenže kdekomu se při vyslovení jeho jména jako první vybaví právě ta kuriózní scénka ze Žižkova.

Pavel Verbíř

Jak pod hlavní tribunkou zbytečně zabrzdil útočnou kombinaci, otočil se na podpatku a neposedně skákající balon poslal od půlící čáry brankáři Belicovi.

Dlouhatánský nákop spadl na drn, zmátl nepozorného gólmana a zaplul do sítě.

Sparťan Petr Gabriel měl před dvaceti lety životní smůlu v posledním předkole Ligy mistrů. Neměl žádnou šanci uhnout, když brankář Poštulka vyrazil prudkou Ševčenkovu střelu. Míč se v 89. minutě odrazil od Gabrielova kolena, vlastní gól poslal zápas s Dynamem Kyjev do prodloužení a následně do penaltového rozstřelu, který Spartu rozplakal. Chudák Gabriel.

Ještě o čtyři roky starší je příběh vlastního gólu, který měl fatální dohru. Zabil kolumbijského obránce Andrése Escobara.

Vzpomenete si na tu hrůzu?

Escobar na mistrovství světa smolně tečoval centrovaný míč, Kolumbie prohrála s USA a dva týdny poté nastala pomsta: šest smrtících výstřelů před nočním klubem. Na smuteční průvod městem pak vyrazilo přes 120 tisíc lidí.

Pro „střelce“ mají vlastní góly vždycky divný nádech. Do sebe míchají hořkost, nešikovnost, naštvání, souhru špatných okolností. Třeba česká liga během minulé sezony posbírala patnáct a během předminulé sezony dvacet vlastňáků.

Barcelona a Liga mistrů Čísla a zajímavosti 5 vlastních gólů už si dali soupeři Barcelony v této sezoně Ligy mistrů. Je to rekordní zápis.

už si dali soupeři Barcelony v této sezoně Ligy mistrů. Je to rekordní zápis. 10 zápasů čekal barcelonský snajpr Luis Suárez na zásah v Lize mistrů. Až AS Řím neodolal.

A právě trefy do špatné branky ve středu večer odsoudily hráče AS Řím k porážce 1:4 s Barcelonou. Čtvrtfinále Ligy mistrů je tím téměř rozhodnuté.

„Nezasloužili jsme si to,“ litoval kapitán Daniele De Rossi.

Ne, nezasloužili.

„Zvlášť když jsme měli kopat dvě penalty. Rozhodčí proti nám nepískal fér,“ přidal se trenér Eusebio DiFrancesco.

AS Řím překvapil na hřišti favorita statečným výkonem. Jenže smůla. Srdnatý vůdce De Rossi se ve 38. minutě rozhodl odkopnout balon, aby nedovolil vystřelit rozběhnutému Messimu, a ve skluzu vyrobil gól, který by chtěl okamžitě vymazat z paměti. Ze třinácti metrů se trefil milimetrově k tyči. Bohužel pro AS Řím.

Řecký obránce Kostas Manolas dopadl chvíli po přestávce podobně. Chtěl zblokovat Rakitičův centr z pravého křídla, což se mu vlastně povedlo, jenže balon se odrazil od tyče, vmžiku drcnul do Manolasovy nohy a Barcelona vedla 2:0.

„Jo, měli jsme docela kliku. Ty dva vlastní góly dostaly soupeře pod tlak a nám uvolnily ruce,“ uznal obránce Gerard Piqué.

„Je neskutečné, co se nám přihodilo. Ani jeden z chlapců neudělal chybu a takhle to dopadlo,“ nechápal kouč Di Francesco.

Nezvyklý středeční příběh dokládá ještě jedna rarita. Víte, kdo je v této sezoně po Messim druhý nejúspěšnější střelec Barcelony v Lize mistrů? V kolonce se píše: „Vlastní góly“. Už jich bylo pět.

