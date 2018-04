Dva vlastňáky i zloba na rozhodčí. Nepískali fér, řekl kouč AS Řím

Vždyť nebýt dvou vlastních gólů, které si Římané v Barceloně vstřelili, mohla být odveta, která se hraje už v úterý, opravdu mimořádně dramatická. Ale výsledek 4:1? Ten už vypadá jako hotová věc.

„Rozhodnuto ještě není. Na AS si musíme dát pozor, mají silný tým, který nám to může ještě hodně ztížit,“ myslí si však Valverde, trenér Katalánců.



Nebylo to poprvé v sezoně, co si soupeři Barcelony vstřelili vlastní góly. Ve skupině to byl Nikolaou z Olympiakosu i Mathieu s Coatesem ze Sportingu Lisabon, ve středu v prvním poločase uklidil míč z patnácti metrů do nesprávné brány De Rossi, po něm balon za záda vlastního brankáře kuriózně srazil i Manolas.

Vlastně jen Lionel Messi dal za Barcelonu v aktuální sezoně Ligy mistrů víc gólů (6) než soupeři (5)...

„Ale kdybychom se do vápna neprokombinovali, ty góly bychom dát nemohli,“ upozornil útočník Suárez.

AS Řím v Barceloně nezklamal, hrál aktivně a jako teprve třetí tým v sezoně tam dal v Lize mistrů gól.

„Čtyři inkasované branky ale vůbec neodpovídají průběhu hry. Hráli jsme dobře, ale bohužel se tady vůbec nepískalo fér,“ tvrdil trenér Eusebio Di Francesco po utkání.

Co konkrétně měl na mysli?

Zaprvé situaci z úvodu zápasu. Ještě za bezbrankového stavu Semedo v pokutovém území poslal k zemi Džeka. „Jasná penalta,“ prohlásil trenér. „Mohlo to zcela obrátit průběh zápasu,“ doplnil ho sám Džeko.

A pak šlo ještě o moment ze závěru úvodního poločasu. Pellegrino byl faulovaný na hraně pokutového území, sudí Makkelie z Nizozemska ale odpískal jen přímý kop. „Barcelona je natolik dobrá, že nepotřebuje pomoc rozhodčích,“ zlobil se trenér.

„Rozhodčí musí mít odvahu odpískat penaltu proti Barceloně. Jsme ve čtvrtfinále a máme stejné právo tady být jako ostatní,“ doplnil Džeko. Ten dostal opět přednost před českým útočníkem Patrikem Schickem, který v pohárech za Řím ještě nenastoupil.