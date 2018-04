Průlom u videa ve fotbale: na MS záběry na obrazovkách i s vysvětlením

Udivené pohledy fanoušků na tribunách, nejasnosti, trenéři, kteří rozhazují rukama.

Momenty, které provázejí používání videorozhodčího v některých ligových soutěžích, se při fotbalových zápasech na MS v souvislosti s přezkoumáváním situací stávat nebudou.

Na šampionátu už všichni budou vědět - co, jak a proč.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) rozhodla, že vyjde vstříc divákům, kteří nechápali, co se během přezkoumávání situace děje.

A zároveň umlčí některé odpůrce videa, kteří právě „neinformovanost“ nejvíc kritizovali.

„Opakovaný záběr s grafikou se na velkoplošných obrazovkách objeví ve chvíli, až sudí učiní verdikt,“ upozornil Sebastian Runge, šéf nových technologií FIFA. „Budeme informovat fanoušky o výsledku rozhodnutí a případné změně původního verdiktu.“

Proč nepouštět záběry už při přezkoumávání jako v ragby? Logické vysvětlení: fotbalové publikum není tak vyspělé.

Novinky k videorozhodčím na MS v Rusku - opakované záběry zkoumaných situací na velkoplošných obrazovkách i s vysvětlením verdiktu

- speciální ofsajd kamery, které má k dispozici jen videorozhodčí (VAR). Pokud záběry použije, smí je poté odvysílat i televizní společnosti

- centrální základna videorozhodčích na jednom místě v Moskvě, odkud budou sledovat a kontrolovat všechny zápasy šampionátu

- FIFA vybrala třináct videorozhodčích, tři jsou z Itálie a dvě z Německa, kde s technologií mají největší zkušenosti

- jeden videorozhodčí smí kontrolovat pouze jedno utkání za den

FIFA dlouho zvažovala možnosti, jestli opakované záběry situací, které videorozhodčí přezkoumává, vůbec divákům pouštět.

V některých zemích by totiž fanoušci za každé situace těžko respektovali verdikt videoasistenta, což by pak mohlo vést k nepokojům v hledišti a zesílil by tlak na sudího na hřišti.

Ve Spojených státech ukazují všechny záběry, v evropských ligách žádné, někde jen vybrané. Povolit odvysílání záznamů se FIFA rozhodla právě i na základě kritických ohlasů, kdy diváci nevěděli, co přesně sudí za pomoci videa řeší.

Šampionát v Rusku se stane průkopníkem. To však neznamená, že ho budou následovat i ligové soutěže.

Centrála pro videosudí jako v Německu

Na turnaji v Rusku bude videorozhodčí fungovat podobně jako v bundeslize, kde všechny zápasy videorozhodčí kontroluje na centrálním stanovišti v Kolíně nad Rýnem.

Základna bude v Moskvě, kde budou sudí na monitorech sledovat všechny zápasy. „Odpadnou veškeré starosti s cestováním na jednotlivé stadiony,“ vysvětlil Pierluigi Collina, předseda komise rozhodčích FIFA.

Zároveň bude zřízena speciální místnost - tzv. VOR (video operations room). Sudí v ní bude poslouchat komunikaci mezi hlavním na hřišti a videorozhodčím, po vynesení verdiktu pustí záběry na velkoplošné obrazovky i s vysvětlením. Zároveň bude informovat komentátory přenosů, aby byli schopní výrok zprostředkovat divákům u televizí.

Co je ve fotbale videorozhodčí Podrobný manuál, co všechno se řeší

Videorozhodčí funguje od loňska v německé bundeslize, italské Serii A, ve Spojených státech, v omezené míře i v Portugalsku, Polsku či Česku. V Rusku to bude premiéra na velkém turnaji, pro který FIFA vybrala 99 sudích - 36 hlavních a 63 asistentů. Všichni prochází důkladným školením kvůli videotechnologii.

Z třinácti videorozhodčích jsou tři z Itálie a dva z Německa, kde v technologii pokročili nejdál. Jeden videorozhodčí bude moci rozhodovat pouze jedno utkání denně, k ruce bude mít ještě tři asistenty.

„Dělat videorozhodčího rozhodně není o tom, že fotbal sledujete z gauče a popíjíte u toho kávu,“ řekl Collina. „Nejde, aby rozhodovali dvě utkání denně, je to příliš stresující.“

Pokud v utkání dojde k mimořádným okolnostem, FIFA kvůli podrobnému vysvětlení uspořádá po zápase tiskovou konferenci.

„Abychom to všem vysvětlili správně a přesně. A nezáleží vyloženě na tom, jestli v tom zásadní roli hrál videorozhodčí. Zároveň nebudeme dělat tiskovku pokaždé, pokud na doporučení videosudího změní verdikt hlavní na hřišti,“ upřesnil Collina.

Co zkoumá videorozhodčí

Vedení světového fotbalu upozorňuje, že smyslem zavedení videa není dosáhnout stoprocentní přesnosti rozhodnutí, ale správně posoudit klíčové situace, které mají vliv na výsledek.

Verdikt hlavního rozhodčího má být změněn jen v případě, že došlo k zjevné chybě, k jasnému omylu. V oficiálním protokolu jsou čtyři zásadní situace. Co všechno řeší, si můžete přečíst zde.

Kontrolují se všechny góly, jestli byly regulérní. To znamená, jestli při akci vedoucí k dosažení branky nedošlo k přestupku - ofsajdu, faulu, hraní rukou atd.

Dále se zkoumají situace v pokutovém území - jestli sudí nařídil penaltu správně, případně pokud přestupek ve vápně přehlédl.

Videorozhodčí dále řeší, jestli měl hlavní udělit přímo červenou kartu, a také kontroluje, jestli sudí na hřišti ukázal žlutou či červenou kartu správnému hráči.

„V ideálním případě by videorozhodčí do zápasu nezasáhl vůbec,“ zdůraznil Collina.