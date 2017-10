Silent check, šedá zóna. Co ještě se řeší při zavedení videa ve fotbale

Vedení světového fotbalu upozorňuje, že smyslem zavedení videa není dosáhnout stoprocentní přesnosti rozhodnutí, ale správně posoudit klíčové situace, které mají vliv na výsledek.

Verdikt hlavního rozhodčího má být změněn jen v případě, že došlo k zjevné chybě, k jasnému omylu.

„Otázka nestojí, jestli to bylo správné rozhodnutí. Ale jestli bylo zjevně špatné,“ upozorňuje Roman Hrubeš, šéf projektu v Česku.

Všechny poznatky a výsledky z testování se posílají na univerzitu do belgické Lovaně, kde se vyhodnocují. V březnu 2018 pak FIFA na těchto základech rozhodne o dalším využití videa.

Nabízíme odpovědi na zásadní otázky.

1 Jak a kdy se má video použít?

Rozhodně ne při každém přestupku. Už dřív Mezinárodní pravidlová federace (IFAB) stanovila čtyři možnosti, kdy se verdikt sudího na hřišti přezkoumává. Při všech gólech, při pokutových kopech, při udílení červené karty a při chybné identifikaci resp. záměně trestaného hráče.

2 Kde video už funguje?

V plném rozsahu v německé Bundeslize, v italské Serii A, v portugalské lize, v korejské lize a ve Spojených státech. Video pro vybraná ligová utkání využívají v Polsku a v Belgii, v Nizozemsku pro místní pohárová utkání.

3 Kde dál chtějí mít video?

V testovacím režimu fungují Česko, země Jižní Ameriky, Katar, Saúdská Arábie, Turecko a Španělsko, byť před rokem se videu bránilo.

4 Kdy do hry vstupuje videorozhodčí?

Musí se držet stanoveného protokolu (góly, penalty, červené karty, identifikace hráče) a ve chvíli, kdy hlavní sudí na hřišti učiní rozhodnutí. („Učinit rozhodnutí“ znamená i to, že po zákroku nechá pokračovat ve hře.) Videoasistent vstoupí do zápasu v situaci, kdy si je naprosto jistý. Pokud podle něj bude zákrok v pokutovém území například padesát na padesát, nechá rozhodnutí na hlavním a do utkání nezasahuje.

5 Jak dlouho se situace může přezkoumávat?

FIFA apeluje, že na rozhodnutí nesmí být žádný tlak. Důležitější je správnost verdiktu, ne rychlost.

6 Co když sudí neodpískal penaltu pro mužstvo A, nepřerušil hru a z protiútoku mužstvo B dá gól?

Je to jako v hokeji, sudí se vrátí k prvnímu přestupku, čili nařídí pokutový kop pro mužstvo A a na druhé straně neuzná gól. Pokud však během akce dojde k disciplinárnímu přečinu, za který se uděluje červená karta, například k surové hře, tak vyloučení platí. Výjimkou je červená karta při zmaření zjevné brankové příležitosti.

7 Kdo budou videoasistenti?

Současní rozhodčí na listině pro profesionální soutěže i nedávní hlavní rozhodčí s minimálně dvouletou praxí v první a druhé lize. Samozřejmostí je dostatečné proškolení. Jeden zápas musí sledovat dva videoasistenti. Jeden přezkoumává situaci a druhý sleduje další průběh hry. „FIFA chce, aby na pozicích videoasistentů byli nejlepší z nejlepších, protože během zápasu na nich bude obrovská odpovědnost,“ podotkl Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí první a druhou ligu.

8 Kde má v Česku videoasistent místo a co má za úkol?

Sedí v přenosovém voze mimo stadion. S rozhodčími na hřišti je spojen s komunikačním zařízením. Pokud si myslí, že hlavní udělá zjevnou chybu, dá mu signál, že situaci přezkoumává. Následně mu musí podat ucelenou informaci: „Domácí hráč číslo osm fauloval, nařídil bych penaltu a udělil červenou kartu.“

Následně vybere nejlepší dostupný záběr a pošle ho hlavnímu sudímu do monitoru u hřiště. Rozhodčí si verdikt videoasistenta během pár vteřin vyhodnotí. Může ho odmítnout a stát si za svým původním verdiktem. Má prostě poslední slovo. V tom je rozdíl proti ragby, kde videorozhodčí fungují už od roku 2003. Tam zásadní verdikty učiní muž od videa.

9 Co se zkoumá při gólech?

Všechny gólové situace. Byl míč celým objemem za brankovou čárou? Nepředcházel ofsajd útočícího mužstva? Neprovinilo se útočící mužstvo přestupkem jako je faul či hraní rukou? Nebyl míč mimo hřiště?

10 Do jaké doby se hra může vrátit, jestli před gólem nedošlo k přestupku?

Není stanoveno, časový limit není omezen. Před gólem však musí jít o přímočarou souvislou útočnou akci. Jestli půjde o dvě přihrávky nebo o pět, roli nehraje.

11 Co se zkoumá při pokutových kopech?

Byl faul, nebo ne? Došlo k zákroku v pokutovém území, nebo mimo? Dopustilo útočící mužstvo přestupku, faulu, ofsajdu? Pozor, pokud hlavní sudí neodpíská faul a videoasistent zjistí, že sice k přestupku došlo, ale mimo vápno, do hry nevstupuje. Nemůže hlavnímu nařídit, aby odpískal přímý volný kop, protože to není součástí protokolu. „Neodpískání přímého volného kopu je jen drobná chyba, ne zjevná,“ zdůraznil Hrubeš.

12 Co zkoumá při červené kartě?

Jedná se o situace, po níž následuje rovnou červená karta, nikoli druhá žlutá. Videoasistent vstupuje do hry ve chvíli

- pokud hlavní a asistenti přestupek nevidí, došlo k němu mimo hru

- pokud hlavní přestupek odpíská, ale neudělí červenou kartu

- pokud hlavní přestupek neodpíská, ale podle pravidel měl být oceněn červenou kartou.

Videoasistent dá signál, že zkoumá situaci a hlavní hru přeruší v neutrální zóně, nikoli ve vyložené šanci. V tom případě akci nechá dohrát. Pokud padne gól, ale před ním měl hráče vyloučit, gól neuzná a vrátí se k prvnímu přestupku.

13 Proč se nezkoumá druhá žlutá karta?

„Protože pak by byl silný argument, proč nezkoumat už i první žlutou, což by vedlo ke zbytečným prodlevám,“ upozornil Hrubeš. Žlutá karta není součástí protokolu, který vytvořila IFAB.

14 Mohou fanoušci na stadionu vidět opakované záběry na stadionech?

FIFA zvažuje možnosti. Buď všechny situace pouštět i divákům, což se děje ve Spojených státech. Nebo ukáže jen vybrané, případně vůbec žádné. V některých zemích totiž fotbalové publikum není tak vyspělé, aby za každé situace respektovalo verdikt videoasistenta, což pak může vést k nepokojům v hledišti a zesílí tlak na sudího.

15 Proč nemají trenér možnost challenge?

Fotbal není tenis ani kanadsko-americká NHL. FIFA usoudila, že by trenéři možnost k přezkoumání zneužívali jako taktickou variantu. A také, proč mít challenge, když fotbal má protokol a sudí má povinnost všechny zásadní situace přezkoumat?

16 Co je silent check?

Komunikace mezí hlavním a videoasistentem, který ho ujišťuje o správnosti rozhodnutí. Nemění verdikt sudího na hřišti, ale v případě pokutového kopu, gólu či červené kartě ho ujistí, že rozhodl správně.

17 Kdy může rozhodnout jen videoasistent?

Jde především o situace, při nichž dojde k dosažení branky z ofsajdu. Hlavní sudí ji neuzná a nemusí si verdikt ověřit na monitoru.

18 Co se stane, když sudí odpíská chybně rohový kop a z něho padne gól?

Nic, gól platí. Chybně odpískaný rohový kop či otočený aut se nezkoumá. „Je to jen drobná chyba. Je to stejné, jako když sudí ukáže chybně na odkop od brány a po výkopu brankáře na druhé straně padne gól,“ upozornil Hrubeš. Navíc fotbalová pravidla neumožňují změnit rozhodnutí ve chvíli, kdy je hra znovu navázána.

19 Kdy bude v Česku využito video při ligovém utkání?

LFA chce stihnout jedno utkání do konce podzimu, od jara by pak videoasistent pomáhal při televizních utkáních. „V nejbližších dvou třech letech je nemožné, abychom měli videorozhodčího na každém utkání z kola. Ani na tenisových Grand Slamech není Jestřábí oko na každém kurtu,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda LFA.

20 Co je šedá zóna?

Termín pro nejednoznačné situace, pro FIFA je nyní tématem číslo jedna tzv. šedou zónu minimalizovat. Jde o to sjednotit rozhodování a pohled sudích na celém světě. Například v Jižní Americe sudí nařídí pokutový kop a za totožný zákrok rozhodčí v české lize nechá ve hře pokračovat. Své rozhodnutí si obhájí oba. Nyní se dostáváme na začátek textu, kde se praví, že využití videoasistenta má za cíl odstranit jen zjevné chyby, nikoli situace z „šedé zóny“.