Věk už na to mám, doufá nový kapitán Karviné Janečka

„Budu se snažit hrát pořád stejně, ať už pásku mám, nebo ne. Každopádně mě trenérova důvěra těší,“ dodal. Právě karvinský kouč Roman Nádvorník rozhodl, že kapitánem týmu bude Janečka.

„Jsem celkem komunikativní trenér, s hráči se hodně bavím, ale o kapitánovi jsem po vyhodnocení práce v kabině a hráčů na hřišti, rozhodl sám,“ řekl Nádvorník. „Máme v týmu pět šest kluků nad třicet let, takže ve hře byli i další, ale Marek je největší osobnost, největší pojítko mužstva.“

Nádvorník na Janečkovi oceňuje jeho bojovnost. „Má srdce. Tím, jak každý zápas odpracuje, dokáže ostatní strhnout. To je jedna z jeho velkých předností.“

Janečka doufá, že Karvinské hlavně posílilo, když se v minulé sezoně zachránili v posledním kole.

„To, že jsme se udrželi na poslední chvíli, jsem zažil už v Trnavě,“ připomněl Janečka. „Není to nic příjemného, takže doufám, že v této sezoně uděláme vše pro to, abychom to už nezažili. Už tehdy v Trnavě jsem si říkal: Díky, už nikdy více. A zase jsem to prožil... Doufám, že ostatní kluci v týmu to nebudou muset absolvovat jako já dvakrát.“

S výkonem v Liberci spokojený nebyl. „Vůbec jsme se možná až na prvních patnáct minut nedostali do hry. Nefungovala nám mezihra, pořádně jsme si nenahráli. S takovou těžko budeme někde bodovat. Nebylo to dobré, víme to,“ prohlásil Janečka. „Musíme na hřišti nechat všechno. Chápu, že někomu se daří více, někomu méně, ale každý chce hrát dobře.“

O sobě Janečka říká, že není žádný ideální technik. „Nejsem Ronaldo a nikdy nebudu. Dělám jen to, co umím – bojuji a běhám, a bohužel někdy to stačí na slovenskou i českou ligu.“

Na koho se Janečka v lize nejvíce těší? „Mám třicet pět let, takže na každý zápas, který mohu v lize odehrát. Ale speciálně na Spartu, Plzeň a nejvíce na Baník Ostrava...“