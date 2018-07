Liberec - Karviná 1:0, výhru trefil střídající Pázler v závěru

Branka Pázlera přinesla slovenskému kouč takovou úlevu, ji běžel slavit s hráči na hřišti a sudí ho vykázal na tribunu.

Do prvních zajímavých šancí se dostal liberecký útočník Mashike Sukisa. Letní konžská posila z Českých Budějovic nejprve vypálila nad břevno, poté přesnějším pokusem protáhla brankáře Berkovce.

Slovan byl dál aktivnější i nebezpečnější. Ve 22. minutě Ševčík vybídl patičkou Malinského, jehož přízemní střelu opět zneškodnil Berkovec. Těsně před pauzou ještě Mikula po odraženém míči z voleje zamířil nad břevno karvinské branky.

Druhý poločas dlouho nenabídl žádnou velkou šanci. Až po hodině hry nacentroval liberecký náhradník Nešický a Berkovec vytáhnul míč těsně před Mashike Sukisou.

Liberečtí se přes dobře bránícího soupeře těžko dostávali do zakončení. Když už se jim to povedlo, dobře zakročil Berkovec, jako například v 78. minutě proti Ševčíkově ráně.

Severočeši se přece jenom dočkali gólu. Pět minut před koncem Ševčík ze standardní situace nacentroval do šestnáctky a střídající Pázler krátce po příchodu na hřiště hlavou usměrnil míč do sítě. Bývalý útočník Hradce Králové skóroval hned při svém debutu za Liberec. Následné bujaré oslavy se na trávníku zúčastnil i trenér Hornyák, který za to byl na závěr utkání vykázán na tribunu.

Karviná se na odpověď nezmohla a ani na pátý pokus v nejvyšší soutěži Slovan nedokázala porazit.