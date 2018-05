Olomoucký kouč Jílek před zápasem roku: Sparta půjde po krvi

„Bylo by to strašně krásné, ale favoritem je Sparta,“ říká trenér Václav Jílek, který za olomouckým zázrakem stojí.

Mimochodem, při své první štaci strávil 3,5 roku právě na Spartě.

Nemáte pocit, že se vám to všechno jenom zdá?

Překonali jsme veškerá očekávání, to je potřeba si přiznat, na druhou stranu jsme to neuhráli náhodou. Výsledky, kterých jsme dosáhli, byly odměnou za poctivý přístup.

Loni jste hráli proti Táborsku v Sezimově Ústí, teď saháte po přímém postupu do Evropské ligy. Není to jako šílená jízda?

V kontextu Táborska je až úsměvné, co jsme všechno dokázali. Zároveň si dobře uvědomuju, že po našem sestupu do druhé ligy nikdo neodešel, takže jsme dostali možnost přizpůsobit mužstvo obrazu svému. Z toho těžíme.

Nakonec tedy sestup z jara 2016 berete jako plus?

Byl to startovací impulz pro dnešní úspěch, ale samozřejmě daleko radši bych si vybral zůstat tehdy v lize a dnes být tam, kde jsme.

O Evropskou ligu se utkáte v přímém souboji na nejslavnějším stadionu v zemi. Existuje snad lepší finále?

Hezká souhra okolností. Prý bude téměř vyprodaná Letná, pro hráče to může být obrovský motiv a svým způsobem životní zápas.

A pro vás?

Určitě největší zápas. Jsme v situaci, kdy hrajeme o obrovskou prestiž, a nebudu zastírat, že i o finanční bonusy. Ze sportovního hlediska to beru jako obrovskou výzvu. Když jsem byl ve Spartě, hráli jsme určitě větší zápasy, ale pořád jsem byl v pozici asistenta. Dnes jako hlavní trenér cítím odpovědnost za mužstvo i za celý klub. Byl bych rád, kdyby se nám to povedlo.

Je výhoda, že jste ve Spartě působil?

Asi ne. Sparta se výrazně změnila. Vydala se jinou cestou a dnes už je tam jen Venca Kadlec. Spartu sledujeme jako konkurenta a všichni si uvědomujeme, že má sílu. Ještě pod Italem Stramaccionim byla v rozkladu. Dnes je zalarmovaná, půjde po krvi, protože v tomhle utkání musí brát tři body. Je to její poslední šance, jak jít přímo do Evropy.

V Plzni o titul, v Praze o poháry liga může rozluštit všechny tajenky

Vy už máte předkolo Evropské ligy jisté. Ulevilo se vám, že jste metu splnili?

Vnitřně určitě. Bylo by to jiné, kdybychom útočili na předkolo ze šestého místa a v posledním kole by se nám to podařilo. Všichni by nás plácali po zádech, jak je to fantastický úspěch. Úplně něco jiného je, když téměř držíme třetí místo a někteří už to berou za automatické. Řeknu vám to upřímně: už jen to, že máme jistotu kvalifikace, je něco neuvěřitelného, ale kdyby to jen kvalifikací skutečně skončilo, člověk to bude brát jako zklamání.

Vnímají i hráči, že práce ještě není hotová?

Snažím se jim to vštípit do hlavy. Zatímco Sparta takové situace zažívá pravidelně, pro naše kluky to může být zlom v celé kariéře. Ukázat se v Evropě, to může být pro jejich růst i sportovní zájem hodně zajímavé.

Dovedete si představit, že 31. srpna Sigma vyhlíží los základních skupin? Po letech sestupů a bídy mi to přijde jako sci-fi.

Zatím je ta představa spíš neuchopitelná, těžko hmatatelná. Možná je to trochu sci-fi, ale i tam jsou přece příběhy, které končí dobře. Já bych si přál, aby to bylo i v našem případě.