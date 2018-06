Jemelka v říši divů. Objev sezony vyhlíží reprezentační premiéru

A vzhledem k tomu, jak bídně si počínali čeští stopeři v předchozím utkání při debaklu s Austrálií, dá se očekávat, že trenér Jarolím ukáže na 22letého obránce Olomouce, který okouzlil ligu, jež ho na galavečeru vyhlásila objevem sezony.

Víte o něm víc? Není ostuda, pokud ne, vždyť před rokem jej sotva znali fanoušci Olomouce.

Česko - Nigérie Sledujte od 15.00 online.

Zatím si z ryšavého nováčka utahuje Jarolímův asistent Miroslav Koubek, že vypadá spíš jako skotský reprezentant. „To mi kvůli vizáži říkají často,“ nenechá se rozhodit. I když na nervozitu bude mít nárok, kolena se mu nerozklepou.

„Uvidíme, jestli už mám na reprezentaci. Určitě se ještě potřebuji vyhrát,“ říká pokorně před pořádnou prověrkou. „Mají obrovsky silnou sestavu. Budou určitě velice silní směrem dopředu. S Anglií teď uhráli docela dobrý výsledek 1:2. Z hráčů bych vypíchl Iwobiho z Arsenalu, který je hodně kvalitní. Moses z Chelsea zas bude jeden z nejrychlejších na hřišti,“ tuší šichtu.

Pomoci připravit se by mu mělo i známé prostředí lázní Laa an der Thaya, kde před třemi roky v podstatě odstartoval kariéru v Sigmě.

Tehdy dostal šanci v přípravném utkání s Laziem Řím, hraném právě v Laa. A přispěl k nečekané výhře 3:2, ačkoli Olomouc nastoupila především s juniorkou, neboť áčko už hrálo mistrák v Teplicích, jenže Lazio se neodmítá. „Hned jsem si vzpomněl, když jsme přijeli na trénink, že jsme tu zaskočili Lazio. Tehdy nehráli v úplně slabé sestavě, i když některé hvězdy nehrály. A byl to také první zápas Uroše Radakoviče, který přišel do Sigmy na zkoušku. Já hrál ještě levého beka,“ vzpomíná už v reprezentační soupravě obklopen novináři.

Už se uč holandsky!

Se Srbem Radakovičem vytvořil v uplynulé sezoně podle známek reportérů MF DNES a iDNES.cz nejlepší stoperskou dvojici ligy. Oba měli průměrnou známku 2, 28, což je nejlepší číslo z olomouckých hráčů a v celé lize páté.

Navzájem si pomáhají, skvěle se doplňují, a tak nevadí, že oba jsou stále na startu svých kariér. Jemelka ve své první ligové sezoně pomohl Olomouci po návratu do nejvyšší soutěže dostat se na čtvrté místo, čili pokud nepřestoupí, zahraje si minimálně 3. předkolo Evropské ligy.

Avšak zájem o něj je velký.

Už v zimě byl v hledáčku nizozemského velkoklubu Feyenoordu Rotterdam, Slavia předložila Sigmě nabídku přesahující 20 milionů korun, ale nepochodila. A zřejmě nepochodí ani teď, neboť Jemelka nemá ve smlouvě výstupní klauzuli, a navíc kontrakt loni prodloužil až do roku 2021. Z Hané neutíká.

„Chodí mi přes sociální sítě zprávy, jestli už se učím holandsky, ale dokud to nebudu mít na stole, tak si tohle nepřipouštím. Chtěl bych v Olomouci ještě něco dokázat. Moje vize před sezonou byla, zahrát si ligu. Teď se to vyšponovalo tak, že mohu pomýšlet na zahraničí, ale tak já nechci přemýšlet. Ještě mám co dokazovat na této úrovni.“

Olomouci je vděčný za šanci, trenérovi Václavu Jílkovi pak za progres, který pod ním udělal. Byl tak výrazný, že zarazil mnohé. Když si před sezonou vybojoval místo v sestavě, měl i štěstí, že Škerle s Polomem nebyli fit a Štěrba v ideální formě. Zato Jemelka se neustále zlepšoval, až to všem kolem Androva stadionu vyrazilo dech – Jílkovi, sportovnímu manažerovi Minářovi, fanouškům i spoluhráčům.

Přírodní typ, co to má v hlavě srovnané, nelicituje o penězích, ale zajímá se hlavně o fotbal. „Tu hru miluju,“ vyznal se v rozhovoru pro MF DNES. „Líbí se mi i všechno kolem – zapálení, napětí, obdivuju také rozhodčí, byť třeba chybují.“

Rychlý výstřel nahoru

Jílek z něj tvoří moderního stopera. Jemelka má rychlost, sílu a míče nekřápe, ale rozehrává, což je při zakládání útoků stěžejní. „S přibývajícími zápasy rostou zkušenosti a herní odvaha. Teď si dovolím víc než na začátku sezony. Jen ještě musím zapracovat na komunikativnosti a více spoluhráče řídit,“ úkoluje se.

Hodně se o něm mluvilo, když na podzim skóroval neúmyslně rukou proti Slavii a zařídil tak remízu. Na gól nebyl hrdý, ale zase na první trefu v lize do smrti nezapomene.

Není z fotbalové rodiny, v Uničově ho k meruně přivedl starší bratr, který však fotbalu nechal. Olomoucký spoluhráč Tomáš Zahradníček se z Jemelkou zná už z Uničova, proto uznale pokyvuje: „Roste z něj velký fotbalista, může toho hodně dokázat. Když jsem ho v Uničově poprvé viděl, tohle by mě nenapadlo. Klobouk dolů.“

Krásný příběh o píli, jež je víc než talent, pokračuje dnes. „Všechno se to seběhlo strašně rychle. Před rokem jsem toužil naskočit do ligy. V zimě mi trenér řekl, že jsem pevný článek týmu. A teď ještě reprezentace. Byl to pro mě rychlý výstřel nahoru,“ musí se štípat, jako by vkročil do říše divů. „Reprezentace korunuje skvělou sezonu se Sigmou. Opravdu se nám vydařila, pak vynikají i jedinci. Myslím, že ze Sigmy by tu mohlo být víc hráčů,“ přemítá.

Olomouc vždy dodávala do národního týmu především vynikající stopery – Tomáše Ujfalušiho, Davida Rozehnala, Romana Hubníka či dalšího současného reprezentanta Tomáše Kalase.

Zařadí se mezi ně i Jemelka?

„Ze Sigmy pochází dobří stopeři, tak se k nim jednou snad přidám,“ doufá. Už dávno mu nevadí, že má v popisu práce gólům hlavně bránit, ač se mu na fotbale líbí nejvíc. „Hrával jsem ofenzivního hráče, ale v Olomouci jsem se sestavou propadal dolů až na stopera. Ale nelituji toho, i ze stopera se dá udělat dobrá kariéra. “

Jemelka má našlápnuto slibně.