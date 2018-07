Brankář Vaclík má namířeno do Sevilly, píší švýcarská média

Před rokem měl devětadvacetiletý Vaclík blízko k přestupu do Benfiky Lisabon, jenže portugalský klub se s Basilejí nakonec nedohodl. Vysněný přestup za lepším se před Vaclíkem otevírá nyní.

„Basilej je super klub, ale švýcarská liga nepatří mezi nejlepší. Já bych si chtěl jednu z těch nejlepších evropských soutěží vyzkoušet, abych zjistil, jestli na to mám,“ líčil na začátku roku Vaclík.

Podle švýcarského deníku Basellandschaftliche Zeitung Vaclík v nejbližších hodinách opustí tréninkový kemp v Basileje u německého jezera Tegernsee a zamíří právě do Andalusie, aby zkompletoval přestup.

Vaclík je odchovancem Vítkovic, odkud v roce 2010 zamířil do Viktorie Žižkov. Už odtud měl odejít do zahraničí, jenže v nizozemském Graafschapu neprošel zdravotními testy. Následně zamířil do Sparty, kde se stal jedničkou, a do ciziny odešel až v létě 2014.

S Basilejí, kde působí s českým spoluhráčem Markem Suchým, vyhrál třikrát švýcarskou ligu a jednou pohár. Čtyřikrát po sobě ovládl tamní anketu pro nejlepšího brankáře roku. Pravidelně chytal evropské poháry, v Lize mistrů nastupoval proti nejlepším.

Po Petru Čechovi přebral v roce 2016 pozici reprezentační jedničky pro následující kvalifikační cyklus, nyní o místo mezi tyčemi bojuje s konkurenty Jiřím Pavlenkou z Brém a Tomášem Koubkem z Rennes.