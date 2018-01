Vaclík: Pořád mám v sobě výzvu zkusit jednu z nejlepších lig v Evropě

Český reprezentant z Basileje ovládl gólmanskou cenu počtvrté za sebou. V nominaci na nejlepšího brankáře za kalendářní rok 2017 byl s Von Ballmoosem z Bernu a Mitrjuškin ze Sionu.

Na pódium, na kterém se sejde nejlepší jedenáctka, vystoupal jako první on. A pak hráči do pole, z Basileje to byli ještě Lang, Akanji, Elyounoussi a Steffen.

„Hodně si toho vážím. Jednak proto, že hlasují hráči, takže i vaši soupeři. A taky proto, že ve švýcarské lize jsou dobří brankáři,“ poznamenal osmadvacetiletý gólman.

Není to pro vás už stereotyp, nuda?

Ne, spíš výzva to předchozí umístění obhájit. Myslím si, že loňský rok byl můj vůbec nejlepší.

Za co nejvíc jste si ocenění zasloužil? Za podzimní výkony v Lize mistrů, kde jste čtyřmi čistými konty ze šesti zápasů pomohl k postupu do osmifinále?

Je to cena za kalendářní rok, takže si myslím, že k ní přispělo i jaro. Získali jsme titul a vyhráli pohár, vytvořili rekord v počtu bodů. Samozřejmě, Liga mistrů v tom asi hrála velkou roli. Sleduje ji celé Švýcarsko, myslím si, že nám přejí fanoušci i mimo Basilej. Udělali jsme hodně pro národní koeficient, z kterého těží i ostatní mužstva.

Po podzimu v lize jste až druzí, což je pro vás za čtyři roky novinka. Jak se to ve Švýcarsku bere?

Myslím si, že kromě nás jsou všichni rádi. Liga bude zajímavá, dramatická. V minulých letech jsme už po podzimu měli náskok a tak nějak se počítalo s tím, že titul si už nenecháme vzít. Teď je to jiné.

Co se stalo, že švýcarský hegemon posledních let ztrácí dva body na Young Boys Bern?

V létě bylo v klubu hodně změn včetně sportovního vedení, což se projevilo. V úvodu sezony jsme měli období, kdy jsme dlouho nevyhráli a Bern si vytvořil velký náskok, skoro deset bodů. Řekli jsme si, že to do konce podzimu musíme co nejvíc stáhnout. Ztrácíme už jen dva body, což je pro nás docela dobré. Chtělo to čas, než si všechno sedlo. Pomohla nám i ta Liga mistrů.

Tomáš Vaclík (Twitter) @vaclos31 I'm honoured to be apart of the best line up of the league again! I consider the last year as my personally best so far. We won both trophies in Switzerland, created new records and went through to the play off in Champions League. Now I'm looking forward to new challenges ahead! https://t.co/ZUxY7WZBfC

V Basileji jste čtvrtým rokem, loni jste měl nakročeno do Benfiky Lisabon, ale kluby se nedomluvily. Pořád platí, že byste zkusil v budoucnu něco nového? Nebo raději byste volil komfort v Basileji než nejistotu jinde?

Basilej je ohromný klub, jsem tady spokojený, mám to tady hodně rád, takže nikam neutíkám. Ale pořád je ve mně taková ta sportovní výzva. Chtěl bych si zkusit jednu z pěti nejlepších evropských soutěží, abych zjistil, jestli na to mám. Basilej je super klub, ale švýcarská liga mezi nejlepší nepatří.

Právě v elitních soutěžích ve Francii a v Německu chytají vaši konkurenti o pozici jedničky národního mužstva - Tomáš Koubek v Rennes a Jiří Pavlenka v Brémách. Jak jste vnímal situaci v závěru podzimní kvalifikace, že by měli dostat přednosti oni?

Kvalifikace pro nás úspěšná nebyla, mně se nepovedl důležitý zápas v Severním Irsku, takže jsem chápal, že se to řešilo. Kluci chytají dobře, daří se jim. Ale zase jsem si říkal, že to byl jen jeden zápas a přece se hned všechno nebude měnit. Na jaře máme čtyři přípravná utkání a po nich se uvidí, kdo půjde jako jednička do Ligy národů. Přeju si, abych chytal dál, což dokážu ovlivnit jen svými výkony.