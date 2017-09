Necid Astanu zná, povrchu se nebojí: Na umělce odmala hrajeme všichni

„Na nic se neptali,“ usmíval se slávistický útočník, který přišel do týmu jako poslední posila z tureckého Bursasporu.

Astana je doma hodně silná. Dokážete odhadnout, co vás čeká?

Bude to obtížné, určitě. Každý zápas v takové skupině je těžký, musíme se na to dobře připravit a zvládnout to. Letěli jsme sem pro vítězství, nečeká nás nic lehkého, ale chceme se o něj porvat.

V Astaně už jste hrál kdysi s PAOK Soluň, za národní tým jste tam dokonce dával gól. Pěkné vzpomínky?

Určitě. Se Soluní jsme tam tehdy vyhráli, s nároďákem taky. Hezky se na to vzpomíná a rád bych na to navázal. Vím, že je Astana i nádherné město, ale o to teď nejde. Hlavně, ať vyhrajeme. Jestli dám gól, nebo ne, to je jedno, ale tři body by pro nás byly důležité. Pomohly by.

Jak se těšíte na umělou trávu?

Tam ji mají na nejvyšší úrovni, takže by to pro nás neměl být problém. Odmala jsme všichni na umělkách kopali, adaptace nebude složitá.

Stadion má i druhé specifikum - zatahovací střechu.

Pamatuju, když jsem tam hrál, tak byla zatažená. Ale neviděl jsem v tom rozdíl, hraje se tam stejně jako venku. Stadion je pěkný, vyhovoval mi a věřím, že teď bude vyhovovat celému týmu.

Budete u toho v základní sestavě?

Musíte se zeptat trenéra. Máme široký kádr, všichni mohou hrát v základní sestavě, pro Slavii je jen dobře, že se to dá točit. Někdo si vždycky odpočine, někdo je zase v zátěžovém tempu. Já jsem připravený do každého zápasu. Jsem rád, že jsem naskočil do těch pohárových, dal jsem góly, což je pro psychiku dobře.

Kdyby se povedlo vyhrát, bude to velký krok k postupu?

To ještě asi ne, ale vyhrát by bylo fajn. Bude to těžké, protože Astana doma hraje dobře, ale jedeme tam zvítězit a věřím, že se nám to povede.