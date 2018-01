Plzeň potvrdila první zimní nákup. Z Olomouce získala útočníka Chorého

Řezníček jde do Olomouce Na půlroční hostování odchází z Plzně do Sigmy útočník Jakub Řezníček. „Jakub nedostával na podzim tolik příležitostí, kolik by si asi sám představoval. Po vzájemné dohodě jsme dospěli k rozhodnutí, které bude pro obě strany nejlepší,“ uvedl Adolf Šádek. Sám hráč se těží na další výzvu: „Chci dokázat, že stále umím dávat góly a můžu být platný týmu ze špičky tabulky.“ V dresu Plzně odehrál Řezníček na podzim jen 131 ligových minut, gól nedal.