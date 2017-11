Přetahovaná o buldoka Chorého. Chce ho Sparta, ale Plzeň má navrch

Cena? Podle výstupní klauzule 20 milionů korun.

Dvaadvacetiletý čahoun Chorý teď patří mezi nejžádanější české zboží. Není divu, že se o něj přetahují zrovna Plzeň se Spartou, čili elitní kluby, které se zároveň nenávidí.

Zatímco Sparta se v současnosti nedůstojně trápí, Plzeň se žene za titulem a Ligou mistrů. Poprvé v sezoně ztratila body až nyní o víkendu, na pátou Spartu má ohromující 18bodový náskok a ještě ji bodá do slabin, protože jinak se připravovaný příchod Chorého popsat nedá.

Ve chvíli, kdy Sparta projeví o dvoumetrového buldoka eminentní zájem, Plzeň už má víceméně podepsanou smlouvu.

Podle informací MF DNES a iDNES.cz by měl Chorý zůstat v Olomouci ještě půl roku jako host, pak by výhledově mohl nahradit Michaela Krmenčíka. Nejlepší střelec ligy by totiž v létě rád vyrazil na zahraniční angažmá.

Sigma Olomouc je vůbec v kurzu, hraje atraktivní fotbal a senzačně drží druhé místo. Naposledy v neděli porazila právě Spartu, proti které Chorý neskóroval, přesto patřil mezi klíčové hráče vítězů.

Hrál výtečně do těla, prosazoval se silou, míč mu nepřekážel, jen ve dvou výborných šancích se měl zachovat klidněji. Kromě toho také Spartu nahněval, když surově přišlápl stopera Hovorku. Olomoucký útočník za to měl dostat červenou kartu, nikoli jen žlutou.

Disciplinární komise ho ovšem dodatečně trestat nebude. Ano, i takové zbraně Chorý využívá. Je nepříjemný, tvrdý, nesmlouvavý a občas zákeřný.

„On je takový prase,“ popsal ho na konci jara obránce Tomáš Zápotočný. Tehdy zrovna Chorý střílel gól za gólem a postupoval s Olomoucí do první ligy.

Teď má našlápnuto k tomu, že si příští sezonu zahraje Ligu mistrů.