Teplický Krob se za kritiku rozhodčích omlouvá: Nesmím si to dovolit

„Za moje výroky se trojici rozhodčích omlouvám, byly proneseny v emocích ihned po utkání a takové jednání si nemohu dovolit,“ uvedl třicetiletý bek v neděli, čili den po utkání, když horká hlava vychladla.

„Jako hráč se musím soustředit především na svoje výkony a nehodnotit a nehanit práci a výkony jiných.“

Bezprostředně po zápase přitom Krob nemohl arbitrům přijít na jméno. „Tihle rozhodčí můžou jít pískat leda prales!“ soptil nad výkonem hlavního arbitra Berky a jeho asistentů Hrabovského s Křížem.

Sobotní partii v závěru rozhodla hlavička útočníka Vaněčka. Do konce přitom scházely jen tři minuty.

„Já se hlavně divím, že rozhodčí nepískli útočný faul. Předtím tři centry, tři nesmyslné útočné fauly,“ neustoupil z ostrého tónu Krob.

„Naštěstí to poslední nechal a hned to skončilo gólem. Tři body jsou zlaté, ale víc než 1:0 to dneska nešlo. Protože to byla tragédie z ­obou… tedy ze všech tří stran. Když rozhodčí, třicetiletí frajeři, písknou každou hovadinu, nemá vůbec cenu hrát fotbal. To sem ani lidi nemusí chodit. Tragédie.“

Krob trojici fotbalových soudců vyčítal, že otáčeli fauly nebo rohy. A to na obě strany, byť podle Kroba víc v neprospěch Teplic. „Dělali si z nás srandu, tohle nemá obdoby. Takoví v uvozovkách ňoumové nemůžou pískat ligu.“

Teplický oddíl se s Krobovým vyjádřením neztotožnil, naopak se od něj distancoval. „Nejedná se o stanovisko klubu, nýbrž pouze o hodnocení jednotlivce, který jednal v emocích ihned po zápase,“ stojí v klubovém prohlášení. „FK Teplice se za negativní publicitu také omlouvá a celou věc s hráčem interně vyřeší.“

Krobův případ tím skončit nemusí, potrestat ho může i disciplinární komise fotbalové asociace.