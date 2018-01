Fotbalista Stanciu je sparťanem. Přestup zimy potvrdily oba kluby

Spartu podle dostupných informací vyšel na více než sto milionů korun, belgické prameny uvádějí částku 4,5 milionů eur (asi 115 milionů korun) plus bonusy, které jsou vázány na účast Sparty v evropských pohárech.

Jde o rekordní přestup směrem do české ligy. Nikdo nestál víc než Stanciu.

Pro něj je odchod z Bruselu vysvobozením, na podzim nastupoval zřídka, někdy se na hřiště nedostal vůbec.

Nejdražší přestupy do české ligy Od Biniče, Németha až po Stancia 115, Nicolae Stanciu z Anderlechtu do Sparty (rok 2018)



76, Tal Ben Chaim z Maccabi Tel Aviv do Sparty (2017)



73, Václav Kadlec z Midtjyllandu do Sparty (2016)

Částky jsou uvedeny v milionech korun.

„Jsem rád, že jsem z Anderlechtu pryč. Byla to moje volba. I když jsem slyšel, že dělám krok zpátky, já to tak nevidím. Ve Spartě mám větší šanci hrát,“ řekl Stanciu pro Radio Sport 1.

„Málokdo ví, jak se fotbalista cítí, když nehraje. Mohl jsem v Belgii zůstat a brát pěkné peníze, ale takový nejsem. Chci hrát a mít šanci reprezentovat.“

Pro Spartu je to posila, o jejíž přestup se snažila intenzivně v posledních třech týdnech. Tvořivý záložník, ofenzivní středopolař, podhrotový hráč.

„Chceme pokračovat v internacionalizaci Sparty,“ prohlásil před koncem roku majitel Daniel Křetínský.

Stanciu přiletěl do Prahy už minulý týden ve středu, během čtvrtka absolvoval zdravotní testy, ale definitivně hotovo je až nyní. Kluby totiž dosud ladily poslední detaily náročného, na české poměry mimořádného transferu.

„Pro mě bylo nejdůležitější, že jsem po celou dobu jednání cítil opravdový zájem ze strany Sparty. Všichni, se kterými jsem se tady setkal, byli velice příjemní. Přál bych si, abych důvěru, kterou do mě na Spartě vkládají, splatil svými výkony na hřišti,“ prohlásil Stanciu po přestupu pro klubový web.

Anderlecht v létě 2016 za nadaného špílmachra s parádní střelou ze střední vzdálenosti zaplatil čtvrt miliardy korun. A bylo logické, že chce při prodeji co nejméně prodělat. Sparta zase chtěla co „nejlevněji“ nakoupit.



Nicolae Stanciu už v šestnácti hrál ligu za Unirea Alba Iulia. V osmnácti ho koupila Vaslui, ve dvaceti už byl ve Steaue Bukurešť.

Přestupy Jak se mění v zimě prvoligové kádry

V osmnácti sbíral starty za reprezentační jedenadvacítku, do rumunského áčka se dostal ve dvaadvaceti. Za národní mužstvo dosud odehrál sedmnáct zápasů a dal šest gólů, naposled reprezentoval loni na podzim v kvalifikaci o mistrovství světa 2018.

V té době však v Anderlechtu pravidelně nenastupoval, za loňský podzim sice naskočil do patnácti soutěžních utkání, ale na hřišti strávil jen 528 minut, což je 35 minut na zápas.

To ve své první sezoně v Belgii patřil do základní sestavy, s týmem došel až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde podlehl pozdějšímu vítězi Manchesteru United.

Ale že Anderlecht s ním příliš nepočítá, ukázal závěr loňského jara, kdy už byl náhradníkem, což se s příchodem nového trenéra Vanhaezebroucka nezměnilo. I proto toužil po odchodu.

„Chci vyhrávat trofeje“ O čem Stanciu po přestupu mluvil O rekordním přestupu: „Necítím se kvůli tomu pod tlakem. Chci předvádět co nejlepší výkony a pomáhat vyhrávat zápasy v dresu Sparty. Všechno ostatní je nepodstatné.“

O kádru Sparty: „Několik zápasů jsem viděl a hodně hráčů z týmu znám. Ve volném čase rád koukám na fotbalové zápasy z celého světa, takže znám například Ria Mavubu, který hrál za Lille. Další znám jménem a už se těším, až je poznám osobně. Věřím, že budeme dohromady pracovat jako tým, abychom dosáhli těch správných výsledků a byli úspěšní.“ O ambicích ve Spartě: „Chci vyhrávat trofeje, proto všichni hrajeme fotbal. V aktuální sezoně už to bude těžké, protože ztráta na první místo v lize je velká, ale doufám, že se nám ji podaží alespoň co nejvíc snížit a v další sezoně už budeme mnohem lepším týmem.“

Je známé a pikantní, že krátce před svým přestupem z Bukurešti do Belgie hrál proti Spartě.

V 3. předkole Ligy mistrů v létě 2016 dal ve dvou zápasech všechny góly Steauy (1:1 a 2:0). Když Steaua následně v play-off vypadla s Manchesterem City, zamířil do Anderlechtu.

„Když jsem dorazil na Letnou, vybavil jsem si to,“ přiznával. „Je to hezká vzpomínka.“



Také na Spartě si ho moc dobře pamatovali. A proto ve chvíli, kdy se naskytla možnost ho získat, neváhali. Tenkrát byl sparťanským koučem Zdeněk Ščasný, od ledna nový sportovní ředitel.

„Znám ho velmi dobře. Pro nás by to bylo přesně to, co potřebujeme. Je schopen dávat góly, má výbornou kopací techniku, v záloze může hrát na více postech. Je to pracovitý fotbalista a slušný člověk,“ řekl Ščasný.

Pro Spartu je to první posila v zimním přestupním období a zřejmě ne poslední. Brzy může dorazit Guélor Kanga z Crvené zvezdy Bělehrad. Gabonský záložník se výrazně podílel na sparťanském vyřazení v předkole Evropské ligy...

Naopak sportovní vedení klubu už nepočítá s Lukášem Marečkem, Markem Jankem ani Jonathanem Biabianym. Všichni si hledají si angažmá. Georges Mandjeck zamířil na hostování do Mét.