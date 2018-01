Od Biniče, Németha až po Stancia. Nejdražší přestupy do české ligy

Nejdražší přestupy z české ligy 505 Tomáš Rosický ze Sparty do Dortmundu 505 (2001)

234 Bořek Dočkal ze Sparty do Che-nanu 234 (2017)

189 Milan Baroš z Baníku Ostrava do Liverpoolu (2001)

160 Tomáš Kalas z Olomouce do Chelsea (2010)

149 Tomáš Řepka ze Sparty do Fiorentiny (1998)

97 + bonusy 50 Bony Wilfried ze Sparty do Vitesse Arnhem (2013)

138 Pavel Nedvěd ze Sparty do Lazia (1996)

122 Petr Čech ze Sparty do Rennes (2002)

120 Tomáš Necid ze Slavie do CSKA Moskva (2009)

116 Radoslav Kováč ze Sparty do Spartaku Moskva (2005)

114 Karel Poborský ze Slavie do Manchesteru (1996)

113 Vratislav Lokvenc ze Sparty do Kaiserslauternu (2000)

112 Edin Džeko z Teplic do Wolfsburgu (2007)

112 Zdeněk Grygera ze Sparty do Ajaxu (2003)

103 Milan Fukal ze Sparty do Hamburku (2000)

103 Vladimír Darida z Plzně do Freiburgu (2013)

100 Michal Kadlec ze Sparty do Leverkusenu (2008)