Smutek přebíjí naděje. Ukázali jsme, že na Evropu máme, zní z Trnavy

I tento moment z úvodu odvetného utkání 3. předkola proti Bělehradu stál slovenského mistra postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Crvené zvezdě podlehl 1:2 v prodloužení.



„Jsme zklamaní, protože jsme měli k postupu opravdu blízko. Ale když hrajete s tak kvalitním soupeřem, nemůžete udělat chyby. Nemůžete hned po vstřeleném gólu po vlastní hrubce inkasovat,“ řekl Radoslav Látal, český kouč Trnavy.

„Těžko říct, jak by se to celé vyvinulo, kdybychom ten rychlý gól nedostali. Soupeře jsme měli na lopatě, mohli jsme ho porazit,“ litoval Marek Bakoš.



Fotbalista, který si Ligu mistrů vyzkoušel s Plzní, odkud na Slovensku hostuje, mohl k prestižní soutěži svůj současný klub přiblížit.

Na jeho gól z šesté minuty soupeř našel bleskovou odpověď. Ale kdyby proměnil svou šanci osm minut před koncem, možná už by Srbové nezareagovali...

„Udělali chybu v obraně, já to měl na noze, ale nedal jsem,“ popisoval Bakoš jeden z klíčových momentů. Místo toho zápas dospěl do prodloužení, v němž Nemanja Radonjič, mimochodem hráč ze seznamu vytipovaných posil pražské Slavie, v podobné příležitosti nezaváhal. A rozhodl.

Slavné bitvy proti Cruijffovi Největší evropský úspěch Trnavy: semifinále PMEZ proti Ajaxu Duben 1969. Semifinále Poháru mistrů evropských zemí proti Ajaxu Amsterdam. V Nizozemsku slovenský klub prohrál 0:3, jeden z gólů dostal i od slavného Johana Cruiffa. V odvetě sice vyhrál díky gólům Ladislava Kuny 2:0, na postup to ovšem nestačilo. Soutěž tehdy vyhrál AC Milán, který ve finále porazil Ajax 4:1. Od té doby se Slovenská Trnava tak daleko neprobojovala, v posledních letech se účastní předkol Evropská ligy, ale do základní skupiny ještě nepostoupila.

Ne, ani penalta v samotném závěru prodloužení, kterou domácí měli a neproměnili, by už pravděpodobně příliš nezměnila. Trnava totiž v tu chvíli potřebovala dát dva góly, aby postoupila.

Což bylo nad její síly.

„Teď budeme pár dní zklamaní, ale fotbalový život nekončí. Naším cílem je dostat do Trnavy evropskou soutěž,“ dodal Bakoš. „Naši fanoušci, kteří byli znovu fantastičtí, by si to zasloužili.“

Stačí zvládnout poslední předkolo Evropské ligy s Olympií Lublaň, nebo finským HJK Helsinky.

„Co bychom před začátkem pohárové sezony dali za to, abychom Evropskou ligu mohli hrát. Musíme zvednout hlavy. Už jsme vyřadili Legii Varšava, trápili jsme Crvenou zvezdou,“ popisoval záložník Erik Grendel. „Právě tohle by nám mělo dát naději, že na postup do skupiny máme.“