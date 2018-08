Köpke, Čivič, Radonjič či Tetteh. Tvrdík ukázal vytipované posily

Mahmúd Trézéguet nastoupil v červnu na mistrovství světa třikrát v základní sestavě Egypta, v červenci pak přiletěl do Prahy, aby vyjednával o přestupu do Slavie. Cena 150 milionů korun. Podstoupil i lékařskou prohlídku, ale nakonec do Slavie nezamířil. Zůstal v Kasimpase Istanbul, kde minulou sezonu hostoval z Anderlechtu.

Třiadvacetiletého křídelníka měli sportovní ředitel Jan Nezmar a kouč Jindřich Trpišovský na prvním místě seznamu, který se teď objevil na fotografii z trenérského kamrlíku.

Veřejnosti ji ukázal klubový boss Jaroslav Tvrdík, když líčil náladu, jakou mělo vedení klubu po úterním zápase 3. předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev (1:1).

Na druhém místě třináctičlenného zástupu je Peter Olayinka, nigerijský útočník z Gentu za 83 milionů korun už ve Slavii je. Zatím střídá, v pátek skóroval proti Opavě. U něj a Trezegueta měli trenéři poznámku TOP.

Třetí příčka Vladimír Coufal. Pravý obránce z Liberce nastupuje v základní sestavě a podle prvních zápasů to byl rozhodně výborný nákup.

Čtvrté místo Jaroslav Zelený z Jablonce, nebo zatím ve Spartě nevyužívaný Eldar Čivič. Hráči na levý kraj obrany či zálohy. Slavia má pod smlouvou Zeleného, který za tým zatím ve čtyřech zápasech odehrál minutu v Olomouci.

Páté místo Amr Vardá. Egyptský reprezentant v minulé sezoně hostoval v řeckém Atromotisu z PAOK Soluň. Na světovém šampionátu odehrál 154 minut. Vizáží podobný slavnému spoluhráči Salahovi nastoupil do všech zápasů týmu, který ve skupině proti Uruguayi, Rusku a Saúdské Arábii neuhrál ani bod.

Vytipované posily Slavie pro léto 2018 1. Mahmúd Trezeguet - Kasimpasa

2. Peter Olayinka - Slavia

3. Vladimír Coufal - Slavia

4. Jaroslav Zelený - Slavia (Eldar Čivič - Sparta)

5. Amr Várdá - PAOK Soluň

6. Alexandru Baluta - Slavia

7. Vladimir Jovovič - Jablonec

8. Kristofer Olsson - AIK Stockholm

9. Albert Gudmundson - PSV Eindhoven

10. Benjamin Tetteh - Sparta

11. Pascal Köpke - Hertha BSC

12. Nemanja Radonjič - CZ Bělehrad

13. Jan Matoušek - Slavia

Po turnaji se Várdá vrátil do PAOK Soluň a v kvalifikaci o Ligu mistrů pomohl k postupu přes Basilej do 3. předkola.

Šesté místo Alexandru Baluta z Craiovy. Když ho v červnu Slavia představovala, za 67 milionů korun byl nejdražší posilou klubu v historii. O pár dní později ho překonal právě Olayinka.

„Nejlepší posílení za dobu působení ve Slavii. Ze záměrů přijatého před pěti šesti měsíci se podařilo realizovat čtyři ze šesti. Neskutečné,“ napsal Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Klub měl vytipováno dalších sedm hráčů. Černohorského křídelníka Vladimira Jovoviče z Jablonce.

Zajímavým hráčem by byl Kristoffer Olsson, třiadvacetiletý švédský záložník prošel od dorostu Arsenalem, byl spoluhráčem Tomáše Rosického, ale za áčko Arsenalu odehrál jen jeden zápas v Ligovém poháru. Od léta 2014 nastupoval za FC Midtjylland, od ledna 2017 je v AIK Stockholm.

Číslo devět, islandský talent Albert Gudmundsson z PSV Eindhoven. Jedenadvacetiletý ofenzivní záložník byl na mistrovství světa a hrál pět minut v posledním zápase proti Chorvatsku.

Slávisté také chtěli Benjamina Tetteha z Bohemians 1905, ale nebyl prioritou. Urostlý ghanský útočník je na seznamu až na desátém místě a víc po něm toužila Sparta. V ní patří do základní sestavy a herně je velmi příjemným překvapením.

Německý útočník Pascal Köpke je překvapivým jménem, z druholigového Aue v létě přestoupil do Herthy Berlín v přepočtu za víc než padesát milion korun.

Dalším vytipovaným fotbalistou pro letní přestupové období byl Nemanja Radonjič z Crvene zvezdy Bělehrad. Dvaadvacetiletý hráč na levé křídlo v úvodu sezony pravidelně nastupuje v kvalifikaci o Ligu mistrů, hrál i v úterý proti Trnavě (1:1). U Radonjiče a Gudmundssona je poznámka „příslib“.

Jako třináctku měli slávisté Jana Matouška z Příbrami. Přestup objevu úvodu ligy oznámil Tvrdík bezprostředně po duelu s Kyjevem.