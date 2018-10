Na hřiště se tlačí neokoukaní. Sestavu Sparty ovlivní i strach z karet

V pondělní dohrávce 12. kola dal Mladé Boleslavi první důležitý gól, k další brance pomohl parťákovi z útoku Tettehovi, pak spoluhráčům připravil ještě dvě šance.

„Doufám, že jsem trenérovi zamotal hlavu,“ usmíval se Matěj Pulkrab.

„Výborný výkon,“ ocenil Ščasný jedenadvacetiletého útočníka.

Pulkrab byl jedním z „neokoukaných“ sparťanů, kteří po delší době dostali důvěru v základní sestavě. On, levý obránce Čivič a levý záložník Vatajelu.

Abyste věděli, kdo za Spartu v předchozích týdnech nastoupí, nutně jste nemuseli být součástí realizačního týmu. Kouč do týmu sáhl jen v případě zranění či trestu. Ale tomu je, zdá se, konec.

Jen mezi náhradníky usedl Kaya, další stabilní hráč Plavšič nebyl vůbec nominován k utkání a kapitán Šural měl trest za čtyři žluté karty.

„Věděl jsem, že musíme něco udělat. Ty dvě prohry a výkony některých hráčů k tomu vybízely,“ řekl Ščasný.

Sparta odehrála velmi dobrou partii. Je otázkou, jestli to bylo právě kvůli změnám v sestavě, nebo proto, že se dařilo tahounům a s nimi se chytili i ostatní.

„Je brzo to takhle hodnotit. Ale když budeme vycházet právě jen z jednoho zápasu, tak ano, vyšlo nám to,“ přemítal sparťanský kouč.

Turecký stoper Kaya vyjma úvodního kola proti Opavě nastoupil pokaždé v základní sestavě, srbské křídlo Plavšič dosud v zahajovací jedenáctce nechyběl.

Costa a Tetteh, oba mají tři žluté karty. Guélor Kanga nasbíral v 11 duelech sedm karet.

Na pozici Kayi se zleva přesunul Costa, aby uvolnil místo pro bosenského reprezentanta Čiviče, který nezklamal. „Na levé straně jsme měli malou podporu a Costa se cítí líp na stoperu,“ vysvětloval Ščasný.

Před Čivičem nastoupil Vatajelu místo Plavšiče. „U něj se nabízelo, aby šel na lavičku, ale měl jsem v hlavě jiné varianty,“ poznamenal kouč.

Změna na pozici hrotového útočníka byla vynucená. Každopádně Pulkrab svým příspěvkem dal najevo, že se s ním musí počítat.

„V příštím zápase se může promítnout, že před derby máme některé hráče karetně ohrožené,“ upozornil kouč, jak může vybírat hráče na Zlín.

Costa s Tettehem nasbírali tři žluté karty, klíčový záložník Kanga dokonce sedm. Další osobní trest je automaticky vyřadí z očekávaného duelu proti Slavii..

A v sobotu ve Zlíně čeká sparťany válka, kterou na stadionech provinčních klubů podstupují pravidelně.

Silně motivovaný soupeř vyznávající fyzický boj, k tomu nenávistné publikum. Spartě se v tomto ohledu žádný jiný host v lize nevyrovná. Porazit ji pořád všude znamená nejvíc, i když je poslední dobou až tím třetím vzadu.

Nabízí se, aby Šural nahradil Tetteha, který dvě ze tří žlutých karet obdržel v Ostravě a v Plzni, čili ve vypjatých bitvách. A ve Zlíně to nebude jiné.

Costa má karty z Jablonce a z Plzně. A Kanga? Sedm napomínání v jedenácti zápasech je „unikátní“ počinek.

Pokud by jeden z ohrožených chyběl proti Slavii, bylo by to pro Spartu oslabení.

Ščasného před duelem ve Zlíně trápí ještě jedna věc: proč je herní projev týmu doma a venku tak jiný. S tím souvisejí i horší výsledky, na hřištích soupeřů Sparta v šesti zápasech ztratila osm bodů, doma jen dva.

„Sám si s tím lámu hlavu, i hráči se o tom baví, jak je to možné. Některé venkovní zápasy v Teplicích a v Jablonci jsme zvládli výborně. Ale třeba výkon v Olomouci se diametrálně lišil. Abychom mohli hrát nahoře, musíme ty výkony srovnat,“ zdůraznil Ščasný.

Už Zlín napoví.