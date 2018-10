Video v akci. Na Spartě sudí odvolal i dodatečně nařídil penaltu

Obě rozhodnutí sudí změnil ve prospěch domácích, kteří Mladou Boleslav porazili jasně 4:1.

„Video máme od toho, aby sudímu pomohlo, když si není jistý. Tak by to mělo být, i když nám to vzalo penaltu,“ řekl smířlivě boleslavský kapitán Lukáš Hůlka.

První moment nastal po půlhodině za stavu 2:0 pro Spartu. Hostující útočník Komličenko se po zaváhání Radakoviče hnal do šance, domácí stoper po něm sáhl, možná ho i lehce zatahal za rameno. Před vápnem, nebo už uvnitř? Komličenko se snažil před něj dostat, ztratil stabilitu a upadl.

Sudí Orel zapískal a ukázal na penaltu. Vzápětí gestem - prstem na uchu - naznačil, že svůj verdikt zkonzultuje s asistentem u videa. Udělal zjevnou chybu, zněla otázka?

Zřejmě ano, protože po následném dlouhém zkoumání u monitoru pokutový kop odvolal. Nejspíš usoudil, že drobné Radakovičovo zatažení nebylo příčinou Komličenkova pádu.

„Nejsem zastáncem videa. Ne že by to dnešní zápas ovlivnilo. Opravilo to dva sporné momenty, takže v pořádku,“ podotkl boleslavský kouč Jozef Weber.

„Co se týče té první situace u Komličenka, někdy se takové penalty odpískat dají, někdy ne,“ pokrčil Weber rameny.

Těžko rozhodčímu původní verdikt vyčítat, v reálném pohledu to měl složité. Do té doby řídil zápas přesně, nechával hře spád, nepřerušoval utkání kvůli maličkostem, první faul odpískal až po šestnácti minutách.

Druhý moment nastal po hodině hry už za rozhodnutého stavu 3:0 pro Spartu. Hostující obranou se probíjel Stanciu, Takács mu vložil do dráhy nohu a rumunský záložník šel k zemi.

Rozhodčí Orel v první chvíli rozpažil, hru přerušil až o několik vteřin později na polovině hřiště čili v neutrální zóně, když ho videoasistent upozornil na možné pochybení. Přesně podle protokolu. V tu chvíli si museli arbitři položit otázku: Došlo ke zjevnému omylu?

Sudí odběhl k monitoru, prohlédl si nejlepší možný záběr, na kterém viděl, že Takács soupeři přišlápl špičku kopačky.

Následně rukama imaginárně obkreslil symbol obrazovky a ukázal na penaltu. Kanga tvrdou střelou přidal čtvrtý gól.

„Co mám informace, tak byla penalta odpískaná správně,“ dodal boleslavský kouč.