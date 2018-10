Lepší časy? Sparta se spletla. Proč začala ztrácet venku

Realitou je, že nejslavnější z českých klubů se dál točí v kruhu, a pokud nepochopí, že tudy cesta nevede, velmi pravděpodobně ztratí ligový titul popáté v řadě.

Už po neděli, kdy se koná velké pražské derby, může Sparta zaostávat 10 bodů za vedoucí Slavií. „Doma jsme silní, ale na venkovní zápasy jako by přijížděla úplně jiná Sparta. Nejen pro mě je to záhada,“ tvrdil stoper Lukáš Štetina.

Záhada? Spíš by se hodila slova marnost a bezduchost. 0:1 v Plzni. 0:1 v Olomouci. 0:1 ve Zlíně.

Soubor draze zaplacených cizinců se naposledy vyloženě trápil. Hrál bez šťávy a entuziasmu. Tři z rohových kopů, které sparťani rozehrávali, skončily nebezpečným brejkem soupeře.

První poločas? Jalová míčová převaha bez výrazného tempa, náznaků jen pár. Druhý poločas? Ani to ne, naopak pozorný a bojovnější Zlín přidal, protože vycítil šanci. To mu stačilo, aby v 84. minutě pohotově rozhodl útočník Beauguel.

Zlínský trenér Michal Bílek, bývalý hrdina Sparty v hráčských časech, vzal úspěch se stoickým klidem. Aspoň na první pohled. V očích mu však zářilo všeříkající nadšení. Během trenérské kariéry se milované Spartě postavil podeváté a k dosavadnímu jedinému bodu přidal rovnou tři: „Do utkání jsme šli s tím, že pokud bychom dokázali vyhrát, bude to vzpomínka na celý život.“

Zatím je to vzpomínka na víkend, který potvrdil, že podceňovaný Zlín pod Bílkem překvapivě válí, zatímco někdejší vládce českého fotbalu dál klopýtá.

Byť to se Spartou chvilkově může vypadat nadějně, stejně se časem odhalí její nedostatky. Zrovna teď jsou to zápasy venku. Jindy je to špatná produktivita, chybující obrana, mátožný přístup, příliš zraněných...

Přitom Sparta - na rozdíl od Slavie a Plzně - nehraje evropské poháry, takže by logicky měla veškerý svůj um, kvalitu a energii věnovat jediné ligové povinnosti čili získat titul.

Místo toho trenér Ščasný šetří nejlepšího střelce Tetteha, kterému hrozila čtvrtá žlutá karta a trest pro derby. Jenže zápas ve Zlíně se vyvíjel tak špatně, že Tetteh stejně půlhodinu odehrál. Lehce indisponovaný záložník Kanga, který už nasbíral karet dokonce sedm, zůstal doma.

„Soupeř hrál velmi obětavě, padal do střel,“ komentoval porážku Zdeněk Ščasný. A to Zlínu stačilo? Hrát obětavě a padat do střel?

„Za tenhle zápas bych se chtěl omluvit,“ sympaticky řekl záložník Nicoale Stanciu. Jestli měl sobotní podvečer někomu přinést problémy, byl to domácí Zlín, kterému se rozpadla velebená tříčlenná obrana. Stoper Buchta má pochroumané vazy v kotníku a na jeho místo se poprvé v životě zasunul záložník Hnaníček.

Premiéru v základní sestavě (i ve středu zálohy) zvládl Libor Holík. Když srovnáte výkon dvacetiletého zelenáče se sparťanskými reprezentanty Šuralem nebo Frýdkem, nepoznali byste rozdíl.

Pokud Slavia ve večerní dohrávce porazí Duklu, povýší svůj náskok na rivala na sedm bodů. A pak už je 14. kolo a derby čili další potenciální problém pro Spartu.