Ščasný po prohře ve Zlíně: Máme problém s agresivitou v šestnáctce

Sparta nezvládla třetí venkovní zápas v řadě, ze Zlína odjel s porážkou 0:1 stejně jako předtím z Plzně a Olomouce.



„Musíme se připravit na Slavii a náskok zase snížit,“ myslí šéf sparťanské lavičky už na velké derby.

Byla zlínská porážka v něčem jiná než předchozí dvě?

Asi ano. Hlavně v prvním poločase jsme si vytvořili příležitosti. Vůbec si nedovolím říkat, že to byly čisté šance, ale bylo jich poměrně dost a měli jsme z nich skórovat. Na rozdíl od Zlína, který se soustředil na defenzivu a vytvořil si do přestávky jednu velkou šanci a jeden závar. Na začátku druhé půlky zasekával Šural ve vápně míč, to musí vyřešit gólem. Pak jsme začali ztrácet kontrolu nad zápasem a Zlín nám začal dělat velké problémy z brejků hlavně po stranách.



Přibližně od 60. minuty měli domácí výrazně lepší pohyb. Čím si to vysvětlujete?

Vypadalo to tak. Je to dané charakterem zápasu a způsobem hry. Nepodrželi jsme balon, hráči se málo nabízeli. Nebyli jsme tak nebezpeční jako předtím. Nedokázali jsme se rychle vracet po stranách a hlavně po levé, kde jsme odkrývali Matejova. Proto jsme reagovali změnou ze tří na čtyři obránce. Ale už před střídáním jsme šli dolů a ani noví hráči výrazně nepomohli. Koledovali jsme si o branku a dostali ji.



Doma jste až na remízu s Příbramí stoprocentní, ale na cizích stadionech vám to nejde. Proč?

Kdybych věděl, jak tohle změnit, tak vedeme ligu. Zásadní je, že nejsme venku schopni opakovat domácí výkony. Věděli jsme, že ve Zlíně to bude velký boj, hodně soubojů, hlavně vzdušných. Mají hodně vysokých hráčů. Tak je to tady vždycky, proto jsme postavili soubojové hráče. Zápas se rozhoduje v obou vápnech a tam byl Zlín důraznější, silnější. Skákali do střel, centry, které šly na Pulkraba, nebo Golgola, sráželi. Máme problém s agresivitou v šestnáctce. Nejsme schopni hrát celých devadesát minut. Dnes to bylo i zásluhou Zlína, který změnil způsob hry.