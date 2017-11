Videorozhodčí historického duelu: Je to jako jít pískat derby

Je to mimořádná událost. Karel Hrubeš, hlavní rozhodčí nedělního ligového souboje mezi Spartou a Mladou Boleslaví, se bude v klíčových situacích moci spolehnout na pomoc kolegy a jmenovce u videa.

„Cítím velkou zodpovědnost, zároveň se na to těším. Jako bývalý rozhodčí jsem na tlak zvyklý. Věřím, že to zvládneme a bude to odrazový můstek do další práce,“ říká videorozhodčí přelomového utkání Roman Hrubeš.

Dá se to srovnat s tím, kdybyste byl jako hlavní rozhodčí nasazený třeba na derby?

Dalo by se to přirovnat. Očekávání, důležitost... Ono to není jen o nás. Jsme vázaní spoluprácí s FIFou a s mezinárodní pravidlovou federací. Je pro nás důležité, aby to dopadlo dobře, ale je to důležité i pro ně, aby měli pozitivní ohlas z další země, která do projektu vstupuje.

Všechno, co potřebujete vědět o videorozhodčím ve fotbale Jak, kdy a proč vstupuje videorozhodčí do zápasu

Co je na pozici videorozhodčího nejtěžší?

Základem je udržet koncentraci. Stává se, že zápas není příliš atraktivní, nehraje se až tolik ve vápně, jsou dlouhé mezihry. Ten moment může přijít v mžiku. Je třeba se soustředit a rozhodnout hned. Najít odvahu, mít koule do toho vletět. V off-line režimu není žádná odpovědnost, naživo to bude úplně něco jiného. Plný stadion, hráči v emocích, důležitost zápasu... Nebude to jednoduché, ale dali jsme se do boje, tak musíme bojovat.

Budou mít sudí u videa odvahu úplně změnit rozhodnutí?

Věřím, že ano. V případě zcela jasných pochybení by ji najít měli a doufám, že pracujeme s rozhodčími, kteří tu sebereflexi mají.

Je regulérní, že video bude zatím použité jen v jednom zápase za kolo?

Už před začátkem tohoto ročníku s tím byly kluby seznámeny a zavedení videorozhodčího si odhlasovaly. Takže to berou jako fakt, stejně jako všude ve světě. Nikde s tím nebyl problém.

Sparta - Mladá Boleslav Zápas budeme sledovat podrobně.

Jak bude vypadat video v praxi?

Rozhodčí jde na hřiště s tím, že si jede to svoje. Nemůže tam jít s tím, že ho někdo bude tahat z bryndy. On musí být autorita na hrací ploše a utkání řídit tak, jak je standardně zvyklý. Když přijde situace, která volá po pomoci, měl by si vzpomenout buď on sám, nebo kontrola v podobě videoasistenta. Ten může pomoct, doporučit. Mělo by to být společné úsilí.

Jsou připravené i kluby? Vědí o fungování projektu všechno?

Plošné proškolování klubů bude probíhat v zimní pauze. Týmy, které nastoupí v neděli, dostanou základní informace před utkáním.

Z kolika úhlů je zápas snímán?

K dispozici je jedenáct kamer, což se jeví jako dostatečný počet a nevymyká se to průměru v jiných zemích, kde video testují.

Budou lidé na stadionu vědět, že konzultace probíhá?

Budou to vědět. Je jasná gestikulace hlavního sudího, kdyby k něčemu takovému došlo - ukáže prstem ke sluchátku, případně prsty vytvořit symbol obrazovky. Vzhledem k plynulosti hry není nutné pokaždé kontrolovat situaci na videu, rozhodčí si může vybrat a má poslední slovo.

VIDEO: Přelomový zápas. Na Spartu s Boleslaví dohlédne videorozhodčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak vyřešit problém s nedostatkem kamer, který může mít jiný poskytovatel než O2TV?

Nejsem v této otázce zběhlý, ale podle mých informací se dá třeba připojit na kamery jiného poskytovatele. Ale není striktně předepsáno, kolik kamer by mělo být k dispozici. Někde poměrně úspěšně zkoušeli video s pěti šesti kamerami. Může se stát, že jeden záběr kamery zrovna bude chybět a ani videoasistent situaci neuvidí, ale s tím musíme počítat. Je to živý proces, který se stále posouvá, snad zlepšuje. Až se vychytají všechny potíže, věřím, že bude úspěšný.

Kolikrát by se video mělo využít během jara?

Záleží i o názoru FIFy a mezinárodní pravidlové federace. Definitivní rozhodnutí o tom, zda dojde k plošnému zavedení videa, teprve padne. Bez ohledu na toto utkání stále pokračujeme v takzvaném testovacím režimu, abychom nabrali co nejvíc zkušeností. Budeme v něm pokračovat i dál během přátelských utkání v zimní pauze, děje se to i v ostatních zemích. A jde samozřejmě i o poskytovatele, otázku přenosových vozů. Dovedu si představit, že od příštího soutěžního ročníku by se mohlo podařit pokrýt třeba polovinu utkání v rámci jednoho kola.

Měl jste o něčem pochybnosti?

Největší problém je v tom, že fotbal je otevřená hra a není stejný jako tenis. Když máte míček mimo kurt, jestřábí oko to odhalí a je hotovo. Ve fotbale dochází k mnoha situacím, kde jde o názor rozhodčího. V jednom utkání jeden rozhodčí posoudí situaci jako penaltu, jiný by ji posoudil jinak. FIFA to nazývá šedou zónou, což je v současnsoti největší otazník a zároveň výzva. Aby se povedlo ve všech zemích tyto šedé zóny sladit a aby se nepřezkoumávala každá malichernost. Jde o to, odstranit evidentně skandální rozhodnutí, zjevná pochybení, která mají vliv na výsledek. Jsem optimista, ale zároveň vím, že se diskutovat bude pořád, i s videorozhodčím. Lidský faktor hraje roli.

Vyměňujete si zkušenosti se zahraničními kolegy?

Jsme v čilé komunikaci. A zároveň jsme napojení na centrální platformu, kde se zveřejňují situace z celého světa. To využíváme jako výukový materiál. Diskutujeme situace hlavně z pohledu zařazení, co je šedá zóna atd.

Jaké dostanou rozhodčí pokyny k nastavení času?

Když v běžném zápase dojde ke spornému momentu, stejně je většinou doba prodlení třeba minutová. Ale přezkoumávání situace je samozřejmě důvodem k nastavení.

Proč bude mít videorozhodčí ještě asistenta?

Může dojít ke dvěma situacím v krátkém časovém sledu. Videorozhodčí zkoumá jednu, asistent má pak za úkol chytat další situace a upozornit na ně. Může dojít třeba k faulu, po kterém vznikne strkanice a jeden rozhodčí nemusí stihnout všechno zachytit. Jde o další jištění.