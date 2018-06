Bylo pár hodin poté, co byl odvolán od národního mužstva Španělska. Pouhý den před zahájením mistrovství světa v Rusku.

Šampionát zatím nemá větší událost. Lopeteguiho konec u reprezentace nastal poté, když vyšlo najevo, že po turnaji rezignuje a nastoupí na uvolněné místo do Realu Madrid.

„Olé Rubiales“. Velkým nadpisem na titulní stráně katalánský deník Sport oslavuje šéfa španělského fotbalového svazu.

Šéf Rubielas, dočasný trenér Hierro a odvolaný kouč Lopetegui

Čtyřicetiletý holohlavý chlapík Luis Rubiales. Ten, který zásadní rozhodnutí učinil. Ještě v úterý seděl na kongresu Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Moskvě.

Zvedl telefon a uslyšel šokující zvěst, že Lopetegui skončí. A že za pět minut Real Madrid tu novinku oznámí veřejnosti.

„Moment, potřebují víc času na reakci,“ řekl a zavěsil. Vzápětí vytočil číslo trenéra. „Neodpustitelné,“ pomyslel si.

Opustil kongres a z Moskvy odletěl do 1 200 kilometrů vzdáleného Krasnodaru, kde španělská reprezentace během turnaje pobývá.

Luis Rubiales "Na mistrovsví světa jsme díky Julenovi. Ale udělat jsem to musel."

Přišel mezi hráče, mluvil s nimi, pozoroval jejich reakce. Sám na verdikt neměl čas. Jak byl naštvaný, věděl, že musí Lopeteguiho odvolat.

Přitom v květnu na začátku přípravy na šampionát dal trenérovi novou smlouvu do léta 2020. „Projekt Lopetegui,“ říkal.

Málo známý kouč, který měl úspěchy jen u mládežnických kategorií, zase sestavil silnou reprezentaci.

Španělsko, světový hegemon z let 2008 až 2012, totiž na předchozích dvou velkých akcích zklamalo. A „Projekt Lopetegui“ dával příslib. Jenže krátce před výkopem byl nenávratně narušen.

Jak by kouč mohl udržet pozornost vůči reprezentaci, když by denně čelil dotazům na Real Madrid? Jak by ho nově brali hráči Barcelony či Atlétika Madrid?

Mimochodem, nebylo to poprvé, co se Španělům něco podobného přihodilo. Když na Euru 2008 tým postoupil do finále, tehdejší trenér Luis Aragonés oznámil, že po zápase o zlato skončí. Reagoval na spekulace médií, která ho spojovala s angažmá ve Fenerbahce Istanbul. Aragonésovi však s federací vypršela smlouva a nabídku na novou v tu chvíli neměl.

Lopeteguiho bilance u reprezentace 20 zápasů: 14 výher, 6 remíz, 0 porážek. Skóre 61:13 11 zápasů bez obdržené branky

Nebo nizozemský kouč Louis van Gaal, který během předchozího mistrovství světa v Brazílii se dohodl na kontraktu s Manchesterem United.

Ale případ Lopetegui je přece jen jiný. Když po jednom z tréninků záložník Lucas Vázquez z Realu dostal dotaz, co si myslí o odchodu trenéra Zidana, vedle sedící Lopetegui novináře drsně okřikl: „Krucinál, jsme přece na mistrovství světa, tak se ptejte na reprezentaci.“

Ještě drsnější byl teď renomovaný španělský žurnalista José María García, který Florentina Pereze, šéfa Realu, a Lopeteguiho nazval vlastizrádci.

Barcelonské deníky zase píší o tom, že Lopetegui svým krokem zdiskreditoval všechny hráče národního mužstva mimo těch z Realu.

„Nemyslím si, že rozhodnutí Rubialese bylo snadné, ale souhlasím s tím,“ nechal se slyšet Xavi Hernández, dlouholetý španělský kapitán.

V reprezentaci zažil všechny poslední tituly na Euru 2008 a 2012 i na mistrovství světa 2010. Tedy i kauzu Aragonés. Mluvil by bývalý záložník Barcelony nyní stejně, pokud by nešlo o „nepřátelský“ Real Madrid?

„Rubiales si chtěl upevnit autoritu, ale přehnal to,“ poznamenal Jorge Valdano, někdejší argentinský útočník Realu Madrid.

Tím, že místo Lopeteguiho přišel k týmu dosavadní sportovní ředitel svazu Fernando Hierro, legenda královského klubu z Madridu, zřejmě nehrozí, že by hráči Realu a Barcelony spolu nemohli fungovat.

Kapitán Sergio Ramos, který si přál Lopeteguiho setrvání, druhý den ve svém vyjádření vyzval k jednotě. „Hrajeme za Španělsko, reprezentujeme národ, vlajku, státní znak, zemi. To je naše zodpovědnost. Vamos Espaňa.“

I jeho parťák ze stoperské dvojice Gerard Piqué, na klubové úrovni nesmiřitelný rival z Barcelony, přispěl k uklidnění. „Když se něco takového před lety stalo v basketbalovém týmu Michiganu, tak se všichni semkli víc, než kdykoli předtím.“

Jestli to nejsou jen slova, se ukáže v pátek večer, kdy Španělsko čeká úvodní zápas proti Portugalsku.

„Přeju si, aby chlapci odehráli skvělý šampionát. Máme mimořádný tým a věřím, že dojdou daleko,“ prohlásil vyhozený Lopetegui, když ve čtvrtek ráno dorazil do Madridu.

Na ostatní otázky, jestli chápe své odvolání a kteří hráči za ním stáli, odmítl odpovědět. Další možnost mají novináři ve čtvrtek v 19 hodin, kdy Real naplánoval oficiální představení nového kouče.