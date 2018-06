Bizarní příběh. Událost, která se stává spíš ve fotbalově rozvojových zemích. Španělsko nepřestává překvapovat.

„Dokážu pochopit, že Real Madrid chce mít co nejlepšího trenéra. Ale národní mužstvo patří všem Španělům a takové věci se prostě nedělají,“ prohlásil Luis Rubiales, šéf španělské fotbalové federace.

„Pokud chce někdo jednoho z našich zaměstnanců, musí jednat s námi. To je základ. Národní mužstvo je nejdůležitější tým, který máme. Mistrovství světa je největší akce,“ zdůraznil Rubiales.

Mistrovství světa startuje v Rusku už ve čtvrtek, Španělé jsou ve skupině B a k prvnímu utkání nastoupí v pátek od 20.00 proti rivalům z Portugalska.

Kdo udělá sestavu? Kdo určí taktiku? Kdo mužstvo připraví? Kdo ho bude koučovat?

„Budeme se to snažit vyřešit tak, aby to tým zasáhlo co nejméně,“ prohlásil Rubiales.

Španělsko, mistr světa z roku 2010, rozhodně nepatřilo mezi největší favority. Po vyhazovu hlavního kouče mu rozhodně nelze věřit víc, spíš naopak.

Že Lopetegui po turnaji v Rusku u národního mužstvo skončí a převezme Real Madrid, vyšlo najevo v úterý v podvečer. Zdálo se to, jako normální situace - trenér po úspěšné kvalifikaci dovedl tým na šampionát a po něm se rozloučí, byť měl se španělskou federací kontrakt do léta 2020.

Jenže někdejší reprezentační brankář všechno upekl za zády svých dosavadních šéfů. Postupně se to rozkřiklo mezi hráči, takže s tím Real musel jít ven, i když nechtěl.

„Dozvěděl jsem se to pět minut předtím, než to oznámili. Do dalších podrobností nechci zabíhat, máme teď hodně práce,“ prohlásil svazový šéf.

„Julena si velmi vážím, respektuju ho, je to špičkový trenér, takže to pro nás bylo velmi těžké rozhodnutí. Ale udělat jsme ho museli,“ pronesl Rubiales. „Hráči dají do zápasu všechno, co je v jejich silách, aby mužstvo bylo úspěšné.“

Ale podle španělských novinářů to to může zásadně ovlivnit atmosféru v kabině. Zvlášť citlivé jsou vztahy mezi hráči Realu a Barcelony, náhlá událost může tenké příměří narušit.

Kapitán reprezentace Sergio Ramos, duše Realu a jeden z hlavních nepřátel fotbalové Barcelony, s rozhodnutím asociace nesouhlasil.

„Věřím, že tohle rozhodnutí nás semkne, že budeme silnější,“ přál si Rubiales.