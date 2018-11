Gólů mohlo být víc, ale tři nula je dobrých, usmíval se Navrátil

„Nechci říkat, že jsem přišel a jde to. Trenéři přede mnou také odvedli skvělou práci, ale může nastat období, kdy se nedaří,“ poznamenal Svědík. „Na mně bylo, abych nastolil pohodu v kabině, dal impulz a změnil nějaké věci. To se podařilo. Ale je to jen malý krok. Před námi je těžká práce.“

Souhrn 16. kola Svědík nakopl Slovácko, kanonýr Komličenko řádil a Adámková pískala

Slovácko v tabulce zůstává na čtrnácté příčce, druhou třígólovou výhrou venku v řadě ale naznačilo, že nedávná série osmi porážek by už mohla být zapomenuta.

„Trenér udělal nějaké změny. Nehrajeme tak jako dřív, nenapadáme úplně nahoře, jsme víc kompaktní. A asi to pomohlo,“ uvažuje záložník Marek Havlík.

Právě on už čtvrté vítězství nad Ostravou v řadě režíroval. První gól vstřelil, na zbylých dvou se významně podílel.

„Rozhodlo, že jsme přečkali šance Baníku ze začátku. Nástup měli výborný, zato my jsme byli hodně špatní. Toho se musíme vyvarovat, měli jsme štěstí. První gól nás pak strašně uklidnil,“ přiznal další středopolař Jan Navrátil, který Havlíkovi jeho trefu krátce před pauzou vypracoval. Ve druhém poločase pak Slovácko předvedlo výtečný výkon. „Ale ještě jsme tam na konci měli nějaké tutovky. Škoda, že těch gólů nedáme víc, abychom se dostali do ještě větší pohody. Ale 3:0 je dobrých,“ usmál se Navrátil.

Na hře Slovácka už začíná být znát rukopis nového kouče.

„Hodně nám vnucuje, abychom byli kompaktní a rychle pod balonem. To se nám vedlo, navíc jsme měli odražené míče, které v dnešním fotbale rozhodují. Z nich pramenil náš tlak,“ uvedl Navrátil. „Už v poháru v Liberci nám to vycházelo, akorát jsme se nedostávali do šancí, což jsme si vytkli. Teď jsme byli hladovější.“