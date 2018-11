Trenér Svědík prožil parádní návrat do ligy, ale varuje: Je to jen malý krok

V minulé sezoně z první ligy sestoupil s Jihlavou. Po pár měsících je ale zpátky v nejvyšší soutěži, před dvěma týdny převzal Slovácko. „Druhý poločas jsme sehráli dobře v obraně i brejkově. Na naší hře byla vidět přímočarost, to, co jsem po klucích chtěl. Musím je pochválit za výhru i pracovitost.“

Co jste s mužstvem udělal, že se tak zvedlo?

Za čtrnáct dnů neuděláte žádné velké zázraky, ale to základní v mužstvu bylo. My jsme se zaměřili na agresivnější obrannou činnost, abychom soupeři znepříjemňovali už rozehrávku. To bylo velmi dobré. A v útoku jsme se snažili o přímočařejší hru. Zápasy se rozhodují v šestnáctce.

S hrou v pokutovém území jste spokojený byl?

Tam jsme chtěli hru hlavně zjednodušit, zlepšit organizaci. Nebylo to sice úplně, jak bych si představoval, ale přiblížili jsme se tomu.

Třetí gól jste dali z brejku, ale při těch prvních dvou byli vaši hráči před brankou soupeře sami. Čím to bylo?

To vyplynulo z vývoje hry. Baník jsme do ničeho nepouštěli a otevíraly se nám volné prostory. Hlavně první branka byla z vypracované akce.

Jak jste hráče přesvědčoval, aby plnili vaše pokyny?

Otevřeně jsem pojmenoval, co mi vadí. Na tom pracujeme. Nechci říkat, že jsem přišel a jde to. Trenéři přede mnou také odvedli skvělou práci. Jen jsem hru trochu usměrnil. Ale je období, kdy se nedaří. Na mně bylo, abych nastolil pohodu v kabině, dal impulz a změnil nějaké věci. To se dnes podařilo. Ale je to jen malý krok. Před námi je těžká práce.

Je pro vás výhra nad Baníkem cennější, když jste v něm působil?

Na jaře jsme tady hráli s Jihlavou, a ten zápas rozhodl o našem sestupu. Za stavu 1:1 Klíma nedal vyloženou šanci. To mě straší dodneška. Prohráli jsme 1:3, takže dneska se mi to trochu vrátilo. Ale jinak Baníku přeji jen to nejlepší. Hrál jsme tady i trénoval, to nevymažete ze srdce ani z hlavy. Je výborné, jaké má ten kluby fanoušky a zázemí.

Vypsal jste pro kabinu vašeho mužstva nějakou prémii?

Motivace byla, ale řekl jsem to klukům až po skončení utkání, abych je nesvazoval. Ale nechám si to pro sebe.