I Příbram je pod tlakem, ví slovácký Krejčí před záchranářským soubojem

„Případná prohra by sice asi o ničem nerozhodla, platí obligátní slova, že stále je před námi dost kol,“ uvažuje stoper Jiří Krejčí. „Ale potřebujeme se zvednout co nejrychleji. Situace je pak těžší a těžší. Byla by to spíš další rána pro naši psychiku než tragický stav v tabulce.“

Příbram vs. Slovácko Online reportáž od 17 hodin

Slovácko už osmkrát v řadě prohrálo. V 25leté historii samostatné české ligy potkala horší série jen čtyři mužstva. „Kdybychom třeba dvakrát remizovali, nebyli bychom tolik na očích, přitom tabulka by se nijak zvlášť nezměnila a nálada by byla pořád špatná,“ připomněl Krejčí, že Slovácko letos ještě nezažilo nerozhodný výsledek.

Po třinácti kolech má tým na kontě devět bodů. Desátá Příbram je na tom o pět bodů lépe. Do bojů o záchranu spadla aktuální sérií tří porážek, v níž měla celkové skóre 1:15.

„Příbram je taky pod tlakem. Dostali teď strašně moc gólů, a kdyby trend porážek prohloubili, budou se dostávat níž a níž. Jejich nasazení a koncentrace na zápas budou daleko větší než minule Plzně proti nám,“ zmínil Krejčí, že Slovácko na hřišti mistra díky skvělé druhé půli málem senzačně urvalo bod. „Zažil jsem toho už hodně a na to, v jaké jsme situaci, je nálada furt dobrá, pozitivní. Všichni toho samozřejmě máme plnou hlavu, ale věříme, že se to obrátí. A děláme pro to maximum. I na trénincích zkoušíme různé věci, které by nás mohly nakopnout,“ doplnil.

Zatím se Slovácku nedaří odrazit ani od neprostupné obrany, ani od produktivního útoku. „Problém je na obou stranách. Gólů moc dostáváme a málo dáváme,“ ví Krejčí.

Tým má na podzim průměr pod jedním vstřeleným gólem na zápas, při aktuální sérii osmi porážek skóroval jen čtyřikrát.

„Šance si pořád vytváříme, akorát v současné křeči není zakončení uvolněné. Pod vlivem toho, že se nám nedaří, že už musíme dát gól, to většinou dopadne špatně,“ poznamenal Krejčí. „Zásadní problém je, že nedokážeme vstřelit gól v zápase jako první. To je přitom v české lize pro konečný výsledek klíčové.“

Spolu se závěrem loňského ročníku také mužstvo už šestnáct utkání v řadě neudrželo čisté konto.

„To je pravda. Na druhou stranu je to dané i tím, jakou hrou se chceme prezentovat. Mohli bychom zalézt, betonovat a pak si říkat, jak jsme uhráli 0:0, ale nevytvořili jsme si žádnou šanci,“ naráží Krejčí na slováckou snahu o dominanci ve hře. „My jsme v každém zápase šance měli. Pramení z toho ale taky okýnka vzadu. V přechodové fázi jsme hodně otevření a soupeři nám chodili do brejků. Byly od nás taky individuální chyby. Problémem taky je, že nám starším hráčům se nedaří mužstvo táhnout.“

Slovácké nezdary odnesl trenér Michal Kordula, kterého před dvěma zápasy nahradil asistent Petr Vlachovský. Klub však usiluje o jihlavského kouče Martina Svědíka a podle informací MF DNES ho představí už v pondělí. Výše odstupného? Údajně dva miliony korun.

„Zažil jsem ho ještě loni v Jihlavě měsíc v přípravě,“ připomněl Krejčí. „Příchod nového trenéra samozřejmě může být impulzem, nakopnutím pro celý klub. Ale to je věc vedení.“