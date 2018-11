Trenér Svědík je na odchodu z Jihlavy, zlákalo ho Slovácko

Muž, který na začátku tohoto kalendářního roku nahradil odvolaného Ivana Kopeckého.

Muž, který všemi odepisovanou Jihlavu dokázal na jaře pozvednout tak, že se přes děsivé manko po loňském podzimu nakonec v první lize málem zachránila.

Muž, který s tehdy posledním celkem tabulky porazil pražskou Slavii i mistrovskou Plzeň a ve čtrnácti zápasech odvetné části nejvyšší soutěže vybojoval 20 bodů.

A především muž, který i po sestupu Vysočiny do druhé ligy a následném letním totálním zemětřesení v hráčském kádru zvládl sestavit a vést mužstvo, jenž je na špici druhé ligy.

„Jihlava má kvalitního trenéra, který umí i s tím málem, co tady teď má, udělat dobré výsledky a hrát pěkný fotbal,“ ocenila v září Svědíkův přínos někdejší ikona FC Vysočina Jaromír Blažek.

Jenže! Teď už je skoro jisté, že Svědík brzy Jihlavu opustí.

Deník Sport v tomto týdnu jako první přišel s informací, že se pro čtyřiačtyřicetiletého kouče definitivně rozhodli v Uherském Hradišti. Slovácko na Vysočinu poslalo oficiální nabídku, lídr Fortuna: Národní ligy ji měl nejprve odmítnout, po jejím navýšení však se Svědíkovým uvolněním souhlasil.

„Trenér Svědík má u nás smlouvu na dobu neurčitou. Čekají nás náročné zápasy a já nyní nechci jakékoliv spekulace komentovat,“ uvedl MF DNES ředitel FC Vysočina Jan Staněk před důležitým zápasem v Českých Budějovicích.

Tolik oficiální informace.

Neoficiální info však zní o dost konkrétněji: „Svědík odchází nejpozději po zápase s Ústím nad Labem,“ uvedl pro MF DNES zdroj dobře obeznámený s děním v jihlavském fotbale. „Kluby už jsou dohodnuty.“

Výše odstupného?

Údajně dva miliony korun.

To by znamenalo, že Svědík se svým realizačním týmem by Jihlavu vedl naposledy nejpozději příští pátek, v domácím zápase proti Ústí nad Labem.

A poslední podzimní kolo v Pardubicích - hrané po reprezentační pauze 24. listopadu - už by Vysočina musela zvládnout bez něj.