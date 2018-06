S posilováním jsme neskončili, řekl Tvrdík. Chce hráče ze šampionátu

„Snad můžu potvrdit, že jsme ještě neskončili,“ prohlásil Tvrdík, když si potřásl rukou s Jaroslavem Zeleným z Jablonce a s rumunským reprezentantem Alexandrem Balutou z Craiovy.

Ve sporu se Sport Investem ohledně vašeho odchovance Pavla Buchy šlo především o výstupní klauzuli v jeho novém kontraktu. Jak to mají Zelený s Balutou?

Oba podepsali smlouvy na čtyři roky a nemají v nich výstupní doložku. To je základní kámen výstavby prvního týmu, který volíme. O Zeleného jsme soutěžili s Plzní, jsme rádi, že si vybral Slavii.

A Baluta?

Mám velkou radost, že jsou tady oba. Myslím si, že budou velkými posilami.

Jaké má Slavia v letním přestupním období další plány?

Sledujeme více hráčů na mistrovství světa. Věříme, že aspoň jeden do kádru Slavie přijde.

Kdo naopak odejde?

S hráči, s kterými trenér, sportovní ředitel i vedení klubu nepočítáme, tak jsme se už rozloučili. Předpokládám, že když na podzim budeme úspěšní, tak nás čeká až jedenatřicet zápasů. Budeme mít širší kádr než v minulé sezoně.

Reprezentační záložník Souček má lukrativní nabídku z Itálie. Je vaše ne definitivní?

Ano, je to definitivní, nikam neodchází. Chceme se soustředit na předkolo Ligy mistrů, další naší ambicí je zase získat titul. Souček je pro nás klíčovým hráčem, trenér si jeho uvolnění nepřál. Co vím, tak na soustředění spolu několikrát mluvili. A Souček odchod do ciziny v hlavě nemá. Myslím si, že když to mužstvu na podzim půjde, může Tomáš dostat lepší nabídku, než máme teď na stole.