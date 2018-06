Slavia ve válce. Agentura jedná v rozporu se zájmy klubu, tvrdí

Proč? Z jakého důvodu?

Vedení Slavie hájí zájmy klubu, agenti a jejich hráči zase chtějí co nejlepší podmínky. Je obvyklé, že každá ze stran má jiné představy. Zdá se však, že spor mezi Tvrdíkem a Sport Investem dospěl do osobní roviny.

„Rozhodnutí představenstva klubu je primárně směřováno k novým obchodním případům se společností Sport Invest. Embargo na tuto skupinu je odrazem skutečnosti, že agentura opakovaně jedná v rozporu se zájmy klubu i dobrými mravy. Akcionáři Slavie investují do klubu, do A-týmu i slávistické mládeže každoročně stovky milionů korun a mají právo na ochranu svých investic,“ reagovala Slavia ve svém vyjádření.

A co bude s hráči Kolářem či Pokorným, kteří jsou ve Slavii a zastupuje je právě Sport Invest?

„Slavia si váží svých hráčů a jsme přesvědčeni, že stávajících hráčů zastupovaných Sport Investem se to jakkoli nedotkne.“

Je nanejvýš pravděpodobné, že verdikt slávistického představenstva souvisí s případem talentovaného Pavla Buchy. Dvacetiletý záložník odmítl podepsat prodloužení stávajícího kontraktu bez výstupní klauzule a Slavia ho přeřadila do juniorky.

Stanovisko Hráčské fotbalové unie (HFU) "Hráčská fotbalová unie je znepokojena prohlášením klubu SK Slavia Praha, která oznámila ukončení jakékoli spolupráce s agenturou Sport Invest. Agentura Sport Invest patří do Asociace fotbalových agentů (AFA), se kterou má HFU mj. podepsané memorandum o vzájemné spolupráci. Pro HFU jsou vždy nejdůležitějším subjektem jednotliví hráči a připadá nám nepřípustné, aby jakýkoli klub nařizoval svým hráčům, se kterými agenty smí a nesmí spolupracovat. Apelujeme proto na vedení týmu SK Slavia Praha, aby své rozhodnutí přehodnotilo a nechalo výběr agentů čistě na samotných hráčích."

„Odmítl prodloužit smlouvu z důvodu, že vedení klubu neakceptuje v novém kontraktu velmi nízkou výstupní klauzuli, jakou žádá hráč a jeho agent,“ zdůvodnila Slavia minulý týden na startu přípravy. Podle Tvrdíka se jednalo o klauzuli ve výši 1,5 milionu eur (asi 39 milionů korun).

Bucha v jarní části sezony nastoupil dvakrát v základní sestavě, třikrát střídal, odehrál celkem 201 minut. Jeho současná cena na trhu není vysoká, odhadem deset až patnáct milionů korun. Výstupní klauzule mnohem vyšší...

Navíc podle kuloárních informací Sport Invest navrhoval, že částka, za kterou by Bucha mohl odejít, by se zvyšovala v přímé úměře s jeho výkonností, obsahovala by progresivní složku. Za starty v lize, v pohárech, v reprezentaci.

Mimochodem, Slavia má na Buchu nabídku, Plzeň dává právě patnáct milionů korun.

Slavii loni „utekl“ stoper Michael Lüftner, protože FC Kodaň aktivovala výstupní klauzuli v jeho smlouvě. Pro Tvrdíka byl tento případ poučením, proto je obecně proti těmto dodatkům ve smlouvách.

Tvrdík následně loni nechtěl uvolnit do zahraničí Antonína Baráka (Udine) či Jiřího Pavlenku (Brémy). Agentům se vysněné angažmá pro oba podařilo vyjednat až po mimořádném úsilí. Nyní nechce ani slyšet o prodeji Tomáše Součka do Fiorentiny.

Antonín Barák, Jiří Pavlenka a Tomáš Souček

Tyto signály se mohou obrátit i proti Slavii: talentovaný fotbalista s potenciálem dostat zajímavou nabídku z ciziny si příště rozmyslí, jestli přestoupí do českého klubu, který k jednáním o uvolnění přistupuje negativně.

„Naše práce je primárně hájit zájmy hráčů, které zastupujeme. V rámci toho jsme vždy otevření diskusi a hledání řešení či kompromisu. Ze strany Slavie nám to však v tomto případě nebylo vůbec umožněno, protože zástupci klubu s námi nevedli dialog,“ oznámila společnost Sport Invest.

„I proto nás prohlášení Jaroslava Tvrdíka překvapilo. Můžeme však všechny naše sportovce ujistit, že se nenecháme ovlivnit a vždy budeme stát na jejich straně.“

Sport Invest nezastupuje jen fotbalisty, ale stará se také o špičkové sportovce z jiných odvětví: letošní dvojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou, další olympijské medailisty Martin Sáblíkovou či Ondřeje Synka, špičkové hokejisty Tomáše Hertla, Ondřeje Paláta, Petra Mrázka či Pavla Francouze.

Pavel Bucha, talent Slavie, přeřazený do juniorky.

Z nejznámějších fotbalistů má Petra Čecha, Pavla Kadeřábka, Thea Gebre Selassieho, Tomáše Koubka či Jiřího Pavlenku.

„Trh je ostře konkurenční a budeme dělat s agenturami a agenty, kteří respektují zájem klubu. A věřte mi, že to zvládneme bez nejmenších problémů,“ vzkázal Tvrdík v diskuzi na Twitteru.

Jenže co bude se současnými slávisty Ondřejem Kolářem a Lukášem Pokorným, pokud budou chtít s klubem cokoli řešit?

„Buď přijdou hráči osobně, nebo vůbec,“ napsal na twitteru člen slávistického představenstva Tomáš Syrovátka. Bez agenta však hráči s klubem nevyřeší nic. Přišli byste k soudu bez právníka?

Pokud Slavia svůj závazek dodrží, mohlo by být v ohrožení i budoucí očekávané angažmá odchovance a současného kapitána národního týmu Marka Suchého. I jeho zastupuje Sport Invest. Vypoví hráč smlouvu s agentem, který s ním prožívá celou kariéru a pomohl mu k lukrativnímu angažmá ve Spartaku Moskva a Basileji?