Slavia získala objev ligy, z Příbrami podepsala útočníka Matouška

Fotbal

Zvětšit fotografii Z gólu se raduje příbramský Jan Matoušek. | foto: ČTK

dnes 23:04

Zaskvěl se ve svých prvních zápasech v lize. A hned si příbramský fotbalista Jan Matoušek vysloužil přestup do Slavie. Dvacetiletý útočník by však minimálně do konce podzimu měl v Příbrami zůstat na hostování.

Matouškův přestup potvrdil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu bezprostředně po úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev (1:1 - více čtěte zde). Talentovaný ofenzivní hráč je ligovým objevem začátku nového ročníku. Byl oporou Příbrami už v minulé sezoně, kdy tým hrával druhou ligu. Dal 11 gólů a byl zvolen nejlepší hráčem soutěže. Po postupu mezi elitu se parádně předvedl v úvodních dvou zápasech: doma proti Teplicím (1:1) a následně opět na stadionu u řeky Litavky proti Bohemians (4:2), kdy dal dvě branky. Slavia na podpis spěchala, aby Matouška nezlákala konkurence. Zájem měla ještě Plzeň. Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Plny stadion, skvela atmosfera, dobry fotbal. Tymu v kabine jsem rekl jedine - jsem na Vas pysny. Dvojzapas vzdy konci az na jeho konci. A po zapase jsme nad klobasou, ktera by vyhrala Ligu Mistru, podepsali transfer Jana Matouska do SK Slavia Praha. Zazenme smutek, jdeme dal!!! 10 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit