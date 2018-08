Slavia - Dynamo Kyjev 0:0, po dvou minutách likviduje Kolář tutovku

Zvětšit fotografii Slávista Jaromí­r Zmrhal (vlevo) v souboji s Vitalijem Bujalskijem z Dynama Kyjev v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů. | foto: ČTK

dnes 19:34 18:30

To dobrodružství se rozhodne do konce srpna, anebo klidně za týden. A začíná právě teď. Fotbalová Slavia vstupuje do kvalifikace o postup do Ligy mistrů. Úvodní duel 3. předkola proti Dynamu Kyjev můžete od 19.30 sledovat v online reportáži.