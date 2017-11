Velká hra o Trenéra. Ustojí Šilhavý současné přešlapování Slavie?

Mrznul pod střechou jabloneckého stadionu, za ním padala ze zataženého nebe nepříjemná směs sněhu s deštěm, teplota klesala pod nulu. Jaroslav Šilhavý stál zachumlaný v červené bundě a trpělivě odpovídal do televizní kamery.

Z trenéra fotbalové Slavie málokdy cítíte syrové naštvání, ovšem rozčarování se mu tentokrát v očích zračilo výrazně. Možná spíš zklamání, protože úřadující mistr se proti své vůli smiřuje s tím, že titul neobhájí.

Jak by také mohl, když přesně po polovině sezony ztrácí na první místo propastných 14 bodů.

Od půlky října Slavia klopýtá. Jak potvrdila pondělní dohrávka v Jablonci (1:1), mužstvo nabité velkými jmény přibrzdilo. Po slušném prvním poločase na slávisty padla taková nedůslednost, až se strachovali, že nepovezou ani bod. „Klepali jsme se a málem prohráli,“ přiznal Šilhavý.

I proto se klubové představenstvo po úterním jednání rozhodlo, že slovní varování nestačí. Hráčům za špatné výsledky vymyslelo pokuty. Pro veřejnost se strohým dodatkem: „Výše a okolnosti sankce jsou interní záležitostí klubu.“

To hlavní se však netýká peněz, nýbrž kouče Šilhavého.

Během minulé sezony dokázal se Slavií malý fotbalový zázrak. Vyhrabal ji z herního tápání, zahodil psychickou deku a získal titul po skvostné jízdě bez jediné porážky. Šilhavý je trenér s velkým T.

I kvůli tomu se následující otázka může jevit až neuctivě: Ustojí sympatický pracant problematickou fázi?

Asi ano, ale...

Ve fotbale to tak bývá, že fatální rozhodnutí může následovat i po krátkém neúspěšném období. Zvlášť když máte ambiciózního šéfa, kterému očividně dochází trpělivost. Vrchní slávista Jaroslav Tvrdík na svém Twitteru naznačil: „Naši hráči a trenéři jsou odměňováni nad poměry české ligy. Měli by být špičkovými profesionály, což na trávníku prostě není vidět.“

Slavia na podzim tápe především při zápasech venku, vyhrála jen dvakrát z osmi pokusů. Jenže když se hráčů zeptáte, jak si tak mizernou bilanci vysvětlují, odpoví záložník Jaromír Zmrhal: „Netuším, čím to může být.“

Čím?

Možná uspokojením, slabší formou, neochotou přidat ve chvílích, kdy se nedaří, kritizovanou rotací v sestavě, horší produktivitou nebo třeba tím, že soupeři už dokážou Slavii čelit daleko lépe.

Slávista Jaromír Zmrhal (vpravo) se spoluhráči (zprava) Hušbauerem, Škodou a Necidem opouštějí bojiště v Jablonci, kde remizovali 1:1.

Vězte, že z posledních pěti kol vydoloval ligový favorit jen 7 bodů, přičemž plánoval vítěznou sérii, po které se přilepí na vedoucí Plzeň.

Realita je taková, že Plzeň je zřejmě nadobro pryč a Slavia není ani druhá, nýbrž tři body za Olomoucí. Tím si lehce komplikuje vyhlídky na předkolo Ligy mistrů.

Přitom Slavia si zdaleka nezaslouží takovou kritickou masáž jako ochrnutá Sparta. Vždyť příští týden může postoupit do jarní fáze Evropské ligy. Stačí doma neprohrát s Astanou a úspěch je na světě.

Úspěch trenéra Šilhavého, nutno dodat. Byl to on, kdo ze Slavie po mátožných letech vytvořil šmrncovní tým, na který je radost pohledět.

Jenže aktuálně musí poslouchat spíš výtky a spekulace o výrazných změnách, které se Slavie můžou dotknout během zimní pauzy. Ta první, revoluční je nachystaná: od 5. prosince nastupuje nový sportovní ředitel Jan Nezmar, což má být garant pro okamžité zlepšení i dlouhodobou koncepci.

„Těšíme se,“ neskrývá boss Tvrdík. „S Honzou (Nezmarem) už jsme se bavili. Je to charakterní, pracovitý kluk a jsem přesvědčený, že Slavii to půjde k duhu. I nám trenérům,“ vzkázal Jaroslav Šilhavý do studia České televize, než v pondělí večer odjel ze zasněženého Jablonce.

Do Nezmarova oficiálního nástupu se nic nezmění, ale těžko říct, co bude dál. Nápovědu nám možná přiblíží páteční ligová derniéra s Baníkem a příští čtvrtek boj s kazašskou Astanou o jarní pokračování v Evropské lize.

I kdyby poslední dva zápasy zvládla, v klidu být Slavia nemůže. Po letních nákupech velkých jmen čekala víc. A vy?