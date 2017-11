Asi trošku laxnost. Slávista Zmrhal nechápal, co se s týmem stalo

V září a říjnu neměl místo v základní sestavě, trápil se. V listopadu se čtyřiadvacetiletý krajní záložník zase rozehrává do reprezentační formy. Střílí góly, připravuje je. I v Jablonci patřil k lepším slávistům.

„Bohužel jsme nezvládli druhý poločas, kdy jsme nehráli jako v tom prvním. Ztráceli jsme míče, soupeř nám chodil do brejků a z jednoho z nich jsme dostali i vyrovnávací gól. Hrozně nás to mrzí,“ litoval Zmrhal.

Když z mnoha příležitostí a velké herní převahy nepřidáte druhý gól, většinou vás soupeř potrestá. Jako v Jablonci. Tušili jste to?

V kabině o poločase jsme si říkali, že to chce přidat druhý gól. Přesně tak jsme po přestávce chtěli nastoupit, ale nepovedlo se nám to. Nechali jsme Jablonec hrát a nedopadlo to dobře.

Proč se průběh hry změnil? Jakoby jste přestali hrát.

Možná jsme si mysleli, že je rozhodnuto, že se už nemůže nic stát. Zdálo se mi, že jsme začali hrát trošičku laxně. Možná jsme měli v hlavě, že je vyhráno. Vymstilo se nám to. Dostali jsme gól z brejku po našem rohu. Byli jsme v jejich vápně a nechali jsme je přes jeden souboj utéct. Pak už jsme se do ničeho vážnějšího nedostali.

Další ztráta venku, na podzim z osmi utkání na hřištích soupeřů už šestá. Co mají společného?

Netuším, čím to může být. Jestli to je jiným prostředím, než na které jsme zvyklí… Musíme to zlomit a hrát venku tak jako doma. Tam se nám hraje prostě líp.

Cítíte, že Jablonci jste remízu doslova darovali?

Je to velká ztráta. Vzhledem k prvnímu poločasu, kdy jsme měli víc šancí. Měli jsme přidat nějaké góly. Teď už se s tím nedá nic dělat. Musíme si to vyříkat a do příštího zápasu vstoupit jinak než do druhého poločasu v Jablonci.

Litujete o to víc, že jste se mohli přiblížit vedoucí Plzni, která poprvé body ztratila?

Samozřejmě, že jsme o tom věděli. A taky jsme se chtěli držet s druhou Olomoucí, teď už to není ani o ten bod, ale o tři. Je to teď pro nás horší.