Na pět vzadu s Coufalem a Jemelkou, vpředu Schick, radí Jarolímovi čtenáři

Tak Sparta, nebo Slavia? "Nechci to komentovat, dokud to není podepsané," zdůraznil fotbalový reprezentant Vladimír...

Kapitán, nejstarší věkem i služebně. Třicátníci nám chybějí, říká Suchý

Je to třináct let, co ho trenér Karel Jarolím ještě jako dorostence vytáhl do ligového zápasu za Slavii. Je to osm let,...