Řezník to má do Karviné patnáct minut z domova. Mají dobrý tým, varuje

A teď má řízný bek hlavní slovo znovu. Jeho Plzeň totiž jede do Karviné a Řezník pochází z jen pár kilometrů vzdáleného Českého Těšína.

Preview 5. ligového kola

„Máme to asi patnáct minut z baráku, takže naši určitě přijedou. Bude tam také spousta známých,“ usmíval se Řezník, v Karviné jako žáček dokonce i rok hrál.

Pak odešel do ostravského Baníku, odkud si ho v létě 2011 vytáhl trenér Pavel Vrba do Viktorie, kde se z něho stal postupem času klíčový muž defenzivy. Ta v této sezoně už 353 minut neinkasovala, ale v Karviné to vždy bývají divoké zápasy. Loni tam Plzeň vyhrála 3:1 a sezonu předtím porazila nováčka 3:2.

Bude to pro vás ještě pořád specifický zápas?

Já to zase až tolik neprožívám, i když přiznávám, že se do Karviné rád podívám. Už kvůli rodině a všem známým. Ale přece jen už to je nějaká doba, co jsem tam působil. Teď tam přijedu s Viktorkou a chceme zase získat tři body.

Oni mají na kontě zatím nulu...

Na to bych se vůbec nekoukal, že čtyřikrát prohráli. Hrajou doma, potřebují body, bude to těžký zápas.

Karviná není v lize dlouho. Jak jí vnímáte jako soupeře?

Mají dobrý mančaft i nádherný stadion. Jsou tam kvalitní fotbalisté. Třeba Tomáš Wágner, který byl i v Plzni, to je nepříjemný útočník.

Máte za sebou čtyři kola, čtyři výhry a na kontě plný počet bodů. To musíte být spokojeni...

Nadmíru, i když to nebylo vždy úplně podle našich představ. Říká se, že když chytíte začátek sezony, lépe se vám hraje. Myslím, že naší výhodou bylo i to, že jsme nemuseli hrát předkola pohárů. Mohli jsme se soustředit jen na ligu.