Slavia i Sparta doma, Plzeň venku. Zůstanou favorité stoprocentní?

Naposledy ještě za války fotbalová liga zažila, aby po úvodních čtyřech kolech měly tři týmy plný počet bodů. 75 let na takový moment čekala.

Jak se stoprocentní Slavia, Plzeň a Sparta předvedou v dalších zápasech? A co Baník Ostrava, který zůstává jen o tři body pozadu a v pondělí ho čeká pikantní souboj s Olomoucí?

Slovan Liberec - Bohemians sobota 17.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Liberec: Hladký - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Breite, Mara - Pešek, Ševčík, Potočný - Pázler. Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Švec, Vaníček - Mašek, Juliš.

Víkendový program startuje v Liberci, kde se utkají sousedé z ligové tabulky, devátý s osmým. Pražský tým má o bod víc, ale u Nisy se mu nedaří. V posledních šestnácti duelech tam nezvítězil a získal jen tři body za remízy.

„Nikdo z nás na Liberec nevzpomíná rád, bilanci tam opravdu nemáme moc dobrou. Ale je na čase to změnit, bylo by nejlepší to učinit právě v sobotu,“ nabádá Daniel Krch, kapitán Bohemians.



„Liberec se řadí mezi nejúspěšnější pětici týmů v Česku. Ale s těmi změnami, které tam opakovaně v hráčském kádru probíhají, se ambice naplňují obtížně,“ tvrdí kouč Martin Hašek.

Změnu udělal Liberec i na trenérském postu: českou ligu od léta poznává Zsolt Hornyák ze Slovenska. „Předvádíme docela zajímavý kombinační fotbal, bohužel se nám ale zatím nedaří v koncovce. Z šancí těžíme minimum, ale domácí zápas chceme zvládnout, protože nám body utíkají,“ řekl.

Fastav Zlín - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Hronek, Bartošák - Beauguel, Poznar. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hyčka, Hora, Žitný - Vaněček.

Až do minulého týdne byl Zlín neporažený, pak přišlo utkání v Plzni.

„Byla to bolestivá porážka, ale je to za námi. Padli jsme se ctí, favorita jsme potrápili a byli jsme mu více než rovnocenným soupeřem,“ myslí si záložník Adnan Džafič.

Fastav prohrál v Plzni gólem Krmenčíka z 77. minuty, kterému zřejmě předcházelo těsné ofsajdové postavení Řezníka.

Jenže: videorozhodčí nemohl využít tzv. ofsajdovou čáru, kterou viděli diváci v televizi. „Potřebovali bychom speciální software, který v naší lize ještě nemáme,“ upozornil Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčích.

„Mrzí mě, že jsme v Plzni prohráli nezaslouženě, ale takový fotbal prostě je. Někdy krásný, jindy krutý,“ dodal Džafič.

Krutá byla porážka Teplic na domácím hřišti. 0:4 od Sparty!

„Dostali jsme lekci, ze které se chceme ve Zlíně oklepat. Musíme jeden za druhého bojovat, mluvit na hřišti, makat na sto procent,“ říká obránce Jan Krob.

Mladá Boleslav - Opava sobota 17.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Hůlka, Takács - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko. Opava: Fendrich - Simerský, Svozil, Helebrand - Janetzký, Schaffartzik, Zavadil, Kuzmanovič, Zapalač - Juřena, Puškáč.

Opava byla ještě ve druhé lize, když hrála v Boleslavi naposledy. A v semifinále poháru tam vyhrála 2:0.

„Pokud zopakujeme výkon z posledního vzájemného zápasu, budu spokojen,“ uvedl opavský trenér Roman Skuhravý. „Boleslav má šikovné mužstvo, výborně odpracovala utkání se Slavií, ale má i svá slabá místa, kterých chceme využít,“ dodal.

Boleslav před týdnem podlehla Slavii 0:1. Jediný gól dostala od Škody po zaváhání brankáře Šedy.

„Ve druhé lize byla Opava nadstandardní a určitě budou chtít vyhrát. Ale to platí samozřejmě i pro nás,“ řekl obránce Jan Král.

Boleslav měla v minulé sezoně ze všech ligových mančaftů nejhorší domácí bilanci. A ani letos nezačala dobře: před porážkou od Slavie dostala čtyři góly od Olomouce.

Slavia - Jablonec sobota 19.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Zelený - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Baluta - Škoda. Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal, Chramosta.

Na jaře se utkaly dvakrát. Ve finále poháru, které se hrálo na stadionu v Mladé Boleslavi, uspěla Slavia. Krátce nato však v lize Jablonci doma podlehla. Oba zápasy skončily 3:1.

„Máme jim co vracet, protože jsme s nimi minule doma prohráli. Navíc je to ideální příležitost, jak zapomenout na náš úterní zápas v Kyjevě,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský pro klubovou televizi.

Slavia s Dynamem vypadla z Ligy mistrů. Po domácí remíze 1:1 na Ukrajině prohrála 0:2. Druhý gól přitom inkasovala z jasného ofsajdu.

„Musíme rychle přepnout na ligu, protože je potřeba to zvládnout,“ řekl o nadcházejícím utkání útočník Stanislav Tecl, který v Jablonci dřív působil a ještě minulý podzim tam hostoval.

„Slávisté jsou první v tabulce. A jsou první zaslouženě. Ve svých zápasech dominovali, mají ustálený kádr a hrají hodně vysoko, hlavně v domácím prostředí jsou velice nepříjemní,“ tvrdí o soupeři Petr Rada, trenér Jablonce.



Ten do ligy vstoupil dvěma porážkami a nešťastnou remízou ve Zlíně. Až před týdnem vyhrál: bezradné Karviné nastřílel čtyři góly. „A s cílem bodovat jedeme i do Edenu,“ dodal Rada.

Karviná - Viktoria Plzeň neděle 15.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Čolič, Janečka, Šisler, Tusjak - Mertelj - Moravec, Budínský, Panák, Letič - Wágner. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Zeman - Krmenčík.

Další stoprocentní tým v ligové tabulce. A proti němu předposlední Karviná, která nezískala ještě žádný bod a dostala třináct gólů. „Na tabulku bych se vůbec nedíval. Asi se jim nepovedl začátek, ale hrají doma a pro nás to bude další těžký zápas,“ očekává plzeňský Radim Řezník.

Úřadující šampion rozhodl všechny dosavadní zápasy ve druhém poločase. Před přestávkou ještě v aktuálním ligovém ročníku nedal žádný gól.

„Některé zápasy nebo fáze zápasů třeba nebyly podle našich představ, ale to jsme si řekli a důležité je, že jsme ta utkání zvládli výsledkově a máme plný počet bodů,“ dodává Řezník na webových stránkách klubu.



Plzni bude v Karviné chybět záložník Jan Kopic, jenž se nechal v posledním utkání se Zlínem (1:0) vyloučit.

„Čeká nás další mimořádně silný a kvalitní soupeř, ale musíme udělat vše pro to, abychom se zvedli a pokusili se Plzeň nějak zaskočit. Snažíme se pracovat na zlepšení, víme, že se musíme vyvarovat chyb v defenzivě, pokud chceme uspět. Nejde ale všechno přebudovat ze dne na den. Přesto se pokusíme soupeře překvapit a zabodovat,“ uvedl karvinský trenér Roman Nádvorník.



Sparta - Příbram neděle 18.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Radakovič, Costa - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Hlúpik, Matoušek, Rezek - Slepička.

Sparta, třetí stoprocentní tým ligy, narazí na druhého z nováčků. Toho prvního z Opavy porazila v úvodním ligovém kole 2:0. „Příbram může být nebezpečná svou individuální kvalitou, hlavně na Matouška si musíme dávat pozor. Je ve formě,“ všiml si obránce Uroš Radakovič v rozhovoru pro klubový web.

Matoušek je nejlepším hráčem Příbrami. Ve dvaceti letech dal ve čtyřech ligových zápasech tři góly. I proto už patří Slavii, která za něj údajně zaplatila okolo 40 milionů korun. Jak se předvede na Letné?

„Celkově se nám vstup do ligy povedl, ale teď nás čeká úplně jiný typ utkání. Bude to nádherné, všichni se těšíme na atmosféru, diváky. Budeme chtít opět hrát náš fotbal, já to ani jinak neumím,“ uvedl Josef Csaplár, trenér Příbrami, která je po čtyřech kolech pátá.



Spartě se minulý víkend povedlo utkání v Teplicích, kde zvítězila jednoznačně 4:0. Předtím kromě Opavy porazila ještě Jablonec (2:1) a Slovácko (1:0). „Se startem ligy jsme spokojeni. Musíme být ale pokorní a dál tvrdě pracovat. Ještě jsme nic nedokázali, máme co zlepšovat,“ cítí Radakovič.

Sigma Olomouc - Baník Ostrava pondělí 18.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Nešpor. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka.

V pátek se vrátili z Kazachstánu, kde potvrdili postup přes Kajrat Almaty do 4. předkola Evropské ligy. A v něm se už ve čtvrtek utkají se Sevillou, španělským velkoklubem.

Ještě předtím však na fotbalisty Olomouce čeká ligový souboj s Baníkem Ostrava.

„Když jsme s trenérem Páníkem byli loni ve Zlíně, poznali jsme, že není úplně jednoduché skloubit ligu a pohár,“ řekl Páníkův asistent Jan Somberg. „Možná budou chtít prostřídat nějaké hráče, ale to není naše starost. Musíme se dívat především na sebe, chceme získat body,“ dodal.

V lize je Ostrava na čtvrtém místě, prohrála jen na Slovácku. V pondělí na Bohemians se jí však zranil Milan Baroš, tahoun a střelec.

„Vyšetření na sonografii dopadlo dobře. Milan Baroš neutrpěl v Ďolíčku vážnější zranění. Momentálně se připravuje v individuálním režimu a podle jeho subjektivního pocitu se rozhodne o startu v pondělním utkání v Olomouci,“ uvedl Baník na twitteru.