Z Buenos Aires přiletěl do Barcelony, koupil si obyčejné kolo a vydal se na východ. Nejezdil sice denně, ale když vlezl na kolo, šlapal 100 kilometrů, aby se dostal včas na mistrovství světa. Konkrétně padesát kilometrů od Moskvy, do ospalého městečka Bronnicy, kde zakotvila Argentina, jeden z hlavních favoritů.

Jenže dobrodruh Reale veškeré přípravy sleduje jen zpovzdálí, protože policejní patrola ho do sportovního komplexu nepustí. Ani lístky na zápasy nemá. A tak aspoň vypráví svůj příběh.

Jak se do putování pustil bez jediného cyklotréninku: „Prostě jsem sedl na kolo a jel.“ Jak v květnu s obdivem projížděl Český Krumlov, jak si v Praze pár dní odpočinul u kamarádky. Jak obdivuje Messiho: „Ze srdce mu přeju, aby konečně velký šampionát vyhrál.“

U toho ještě ukazuje, co s sebou vozí v postranních brašnách. Ešus, spacák, pár věcí na převlečení a oprýskanou konvičku na maté, což je populární jihoamerický čaj z lístků cesmíny paraguayské.

Že je to nějaký blázen? To se mýlíte. Počet fanoušků, kteří teď podléhají fotbalovému kouzlu, zdaleka převyšuje miliardu. A někteří z nich prostě šílené věci udělají.

Jako ten Argentinec, který ve strakaté bekovce postává u svého kola za Moskvou. Nebo Egypťan Nofal, který šlape z Káhiry.

Nebo trojice Švýcarů, která vyrazila na traktoru Bührer z roku 1964. Víc než třicítkou to nejede, takže plánovaná cesta na druhý zápas Švýcarů do Kaliningradu se jim celkem protáhne.

V moskevských Lužnikách ve čtvrtek v 17.00 fotbalové MS začne zápasem domácího Ruska se Saúdskou Arábií, jejíž hráči si trávník ve středu na tréninku vyzkoušeli.

Všechno to vypukne už ve čtvrtek. Znovu po čtyřech letech startuje největší sportovní akce planety.

Připravili jsme pro vás 11 důležitých otázek. Ne na všechny se samozřejmě dá odpovědět.

1. Kdo vyhraje?

Sázkové kanceláře se shodují na Brazilcích. Po dvou výtečných výkonech v přípravě se jejich kurz ještě snížil. Ano, kanárkové dresy mohou vyhrát pošesté v historii. Především kvůli tomu, že se stihl uzdravit Neymar, jeden z nejvýraznějších hráčů současnosti. Ale pozor na konkurenci! Zlatý sen si hýčkají v Německu, které obhajuje titul. Bojovně se cítí ve Francii, Argentině, Španělsku nebo v Belgii.

2. Kdo šokuje?

Už se stalo. Španělsko ve středu vyhodilo trenéra. Cože?! Jen co se v éteru objevilo, že Julen Lopetegui od nové sezony přestoupí do Realu Madrid, národní federace nekompromisně zasáhla. Oprávněně se cítila podvedena, že Lopetegui jednání s Realem tajil. „O dohodě jsme se dozvěděli pět minut předtím, než ji Real zveřejnil.

Julen porušil základní pravidlo,“ čertil se svazový prezident Luis Rubiales. Dopoledne šokovala výpověď, kapitán Sergio Ramos ještě u šéfů prosil, ať trenérovi prominou, ale odpoledne už byl znám nástupce: Fernando Hierro, legenda Realu a současný sportovní ředitel svazu.

Trenérský veletoč samozřejmě může vychvalovanou reprezentaci vykolejit. Lopeteguiho styl byl výrazný, tým si na něj zvykl. Španělé neprohráli 20 zápasů v řadě.

3. Jak pomůže video?

Velmi, velmi, velmi. Je to revoluční krok, protože - kromě jiného - přestanou padat neregulérní góly a zmizí vymyšlené penalty. Video sice není všelék, ale pro hlavní fotbalovou scénu je nezbytné.

Všech 64 zápasů bude pod detailním dohledem. Mimochodem, i všichni videorozhodčí u televize budou oblečeni do mundúru rozhodčího, což vysvětlil jejich boss Pierluigi Collina: „Nejsou to úředníci, aby měli kravatu. U své práce se pořádně zapotí.“

4. Co bude ještě nové?

To souvisí až s vyřazovací fází. Dojde-li k prodloužení, týmy smějí použít čtvrté střídání. Pamatujete doby, kdy se dalo střídat jen dvakrát? A ještě v 60. letech se nesmělo střídat vůbec.

Fotbalisté Německa s pohárem pro mistry světa v roce 2014. Kdo se bude radovat letos?

5. Jak se Rusko předvede?

Barevně, srdečně a naveliko. Pro vaši představu: design pro kufřík, ve kterém dorazil zlatý pohár pro šampiony, vymyslel Louis Vuitton. Ruský prezident Putin si úspěch šampionátu dal za svůj cíl. Však už při dnešním slavnostním zahájení uvidíte tu okázalost. Jen fotbalisté Putinovi radost nedělají. Úvodní zápas proti Saúdské Arábii je soubojem dvou nejméně kvalitních týmů na turnaji.

6. Messi, nebo Ronaldo?

Už více než deset let se přetahují o fotbalovou korunu, ale mistrovství světa ještě nevyhrál ani jeden. Je dost možné, že to tak zůstane a oba třicátníci už se na dalším šampionátu neobjeví.

7. Kdo bude králem střelců?

Nepředpokládá se, že by se objevilo nějaké senzační jméno jako třeba Oleg Salenko v USA 1994. Nejsledovanější z individuálních cen by si měli vystřílet ověření kanonýři. Nejnižší kurz mají pánové Neymar, Messi, Ronaldo, Lewandowski, Griezmann, Kane, Suárez, Salah, Cavani.

8. Hrozí terorismus?

Rozhodně ano. Rusové investovali miliardy, aby šampionát ochránili. Na nádražích, letištích a pochopitelně kolem stadionů vartují stovky vojáků a policistů. Jenže zkuste ochránit jedenáct měst najednou. Předloňské olympijské hry se odehrály jen v Soči a tam to Rusové zvládli.

9. Naučí se Rusové fandit slušně?

To se teprve uvidí. Anglický obránce Danny Rose přesvědčil svou rodinu, aby za ním do Ruska nejezdila. Bojí se opičích skřeků, které by mohla slyšet. Oprávněně, na ruských stadionech zůstávají rasismus a xenofobie hluboce zakořeněné. A nejen to. Například šéfka Státní dumy pro otázky rodiny požádala Rusky, aby nesouložily se zahraničními hosty navíc s odůvodněním: „Nejhorší by byla jiná rasa. My Rusky musíme plodit vlastní děti.“

10. Objeví se noví hrdinové?

Nepochybně, ale na jejich jména si teprve musíme počkat. Na posledním Euru šokoval maličký Island. Třeba jsou na řadě Peruánci, kteří nebyli na šampionátu od roku 1982. Budou mít v Rusku podporu jako málokdo. Na své tři skupinové zápasy prodali více než 40 tisíc vstupenek. Víc už se povedlo udat jen Kolumbijcům.

11. Co už se rozhodlo?

Od středy se ví, že mistrovství světa v roce 2026 uspořádají dohromady USA, Kanada a Mexiko. Tři země se o turnaj ještě nedělily, navíc se bude hrát poprvé s 48 týmy. Mezitím se ještě fotbal v roce 2022 dostane na šampionát do Kataru.

A právě ve čtvrtek odpoledne se začíná v Rusku.

Pohled na stadion, kde bude MS zahájeno:

VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Moskevský stadion Lužniky před zahájením MS ve fotbale Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu