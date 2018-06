Na soupiskách 32 týmů najdeme 736 fotbalistů z 311 klubů: mladíky, veterány, rekordmany, spoustu hvězd i řadu čekatelů na úspěch.

Znáte je? Prověřte si své znalosti v našem malém kvízu!

Egyptský brankář Essam El-Hadary se narodil v roce 1973, a pokud se dostane do hry, bude nejstarším hráčem, který kdy nastoupil na závěrečném turnaji.

Vedle něho se v 70. letech minulého století narodili už jen Mexičan Rafael Márquez, Rus Sergei Ignaševič a Australan Tim Cahill. Všichni ostatní hráči přišli na svět později.

Listování soupiskami 32 týmů přináší spoustu dalších zajímavostí. Věděli jste, že každý šestý účastník turnaje působí v Anglii? V tamních klubech v uplynulé sezoně hrálo 124 reprezentantů z 26 zemí.

Zajímavé je, že italské týmy vyslaly do Ruska 58 zástupců, nehledě na to, reprezentační výběr této země se do turnaje nekvalifikoval.

A víte, které kluby mají na turnaji nejvíc zástupců a jaká země se obešla bez krajánků? Opravdu? Pak si své znalosti prověřte v našem kvízu!