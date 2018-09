Když porazí Liberec, může Sparta do čela. V neděli se hraje o Vršovice

Fortuna liga má na prvních čtyřech místech po osmi odehraných zápasech čtyři týmy, které vyhrály nejméně šest zápasů, což je unikát.



Aktuálně vede pražská Slavia, vystřídat ji však dočasně mohou nejprve Zlín, který v páteční předehrávce hostí Ostravu, a také Sparta, jež o den později vyzve Slovan Liberec.

Sparta - Slovan Liberec sobota 19.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský, Ševčík, Potočný, Pešek - Mashike Sukisa.

Sparta je jediným neporaženým týmem v lize. Ztratila jen proti Příbrami (2:2) a Bohemians (1:1), když o vítězství přišla vždy v závěrech zápasů.

Ten další odehraje proti Liberci, do sestavy se jí po trestu za žluté karty vrací Guélor Kanga.

„Myslím, že to pro fanoušky bude hezké utkání, Liberec se snaží hrát kombinační fotbal, a proto by to mohlo být zajímavé. Některé zápasy nezvládli výsledkově, herně jsou na tom ale velice dobře a je to podle mě poměrně silný soupeř,“ řekl pro klubovou televizi kapitán Josef Šural.



Sparta naposledy vybojovala cenné vítězství v Ostravě, naopak Liberec padl s Duklou, což naštvalo trenéra Zsolta Hornyáka.

„Je mi líto našich fanoušků, omlouvám se jim. Když hráči nehrají na sto procent svých možností, vypadá to jako ve druhém poločase, nezasloužili jsme si ani bod,“ prohlásil po porážce 0:2.

Liberec z osmi zápasů zvítězil jen dvakrát a má čtyři remízy. Po Dukle a Opavě je s Olomoucí nejhorší ve střílení gólů.

Sigma Olomouc - Dukla sobota 15.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Kotouč, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Nešpor. Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra, Doumbia, Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Schranz (Holenda), Djuranovič.

Dukla je naopak vítězstvím nad Libercem povzbuzena, vždyť bylo její první v sezoně.

„Věřím, že to pro nás je odrazový můstek. Že Dukla zase začne být soudržný klub, který společně prohrává i vítězí,“ popisoval Roman Skuhravý, nový trenér.

Upřímně, v tabulce poslední Dukla by potřebovala hlavně vítězit. Ale to samé platí o Olomouci, která do sezony vstoupila stejně špatně. Z osmi zápasů jich sedm prohrála.

„Musíme se dívat sami na sebe a ne na soupeře. Byli jsme schopni si to v soutěži s kýmkoli rozdat, kohokoli přehrát, je to jen na nás. Myslím, že proti Dukle všichni hráči udělají maximum pro to, abychom ty kýžené tři body získali,“ prohlásil olomoucký kouč Václav Jílek. Poslední zápas prohrála Sigma v Příbrami.

Karviná - Příbram sobota 17.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner. Příbram: Švenger - Soldát, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Hlúpik, Fantiš, Antwi - Slepička.

Pro nováčka soutěže bylo minulé kolo prvním bez Jana Matouška, mladé hvězdy, která zamířila do Slavie.

„Ten odchod jsem nakonec po přemýšlení a pohovorech posvětil. Odešla nám lehkost, ale Antwi ukázal, že jsme neztratili na rychlosti. A když se přidal ještě Mingazov, tak jsme na ní možná ještě získali,“ přemítal trenér Josef Csaplár, který je s Příbramí po osmi zápasech na překvapivém šestém místě.

„My musíme utkání v domácím prostředí zvládnout a dotáhnout se na mančafty, které nám odskočily,“ dodal.

Karviná s Příbramí se v nejvyšší soutěži potkávají potřetí. Oba předchozí duely vyhrál pokaždé domácí tým.

Mladá Boleslav - Slovácko sobota 17.00, rozhodčí Lerch Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko. Slovácko: Daněk - Juroška, Daníček, Šimko, Reinberk - Janošek - Kalabiška, Sadílek, Havlík, Petr - Kuchta.

Nečekalo se, že Mladá Boleslav tak jednoznačně zvládne utkání minulého kola v Jablonci, kde zvítězila přesvědčivě 3:0.

A nečekalo se ani, že nejlepším kanonýrem soutěže bude po osmi zápasech ruský střelec Nikolaj Komličenko - nasázel už osm gólů!

„Nejen na něj si budeme muset dát velký pozor. V poslední době jsme často inkasovali po standardních situacích, proto se na ně nyní více zaměřujeme,“ prozradil záložník Marek Havlík ze Slovácka, příštího mladoboleslavského soupeře.



Poslední tři zápasy prohrál a dostal v nich devět branek.

„Jsou hodně nevyzpytatelní, teď mají nějaké problémy v obraně, ale kvalitu mají a přijedou sem určitě s cílem bodovat,“ podotkl pro klubovou televizi obránce Matěj Chaluš.

„My však chceme navázat na náš výkon z Jablonce a odrazit se třeba i do vyšších pater tabulky,“ doplnil.

Opava - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Jílek Předpokládané sestavy

Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Zavadil, Jursa - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Smola, Puškáč. Teplice: Diviš - Král, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič, Kučera - Vondrášek, Hora, Žitný - Vaněček.

Slezský klub si stále zvyká na život bez trenér Romana Skuhravého, který nečekaně odešel během reprezentační přestávky. Novým koučem je Ivan Kopecký a při premiéře málem obral o body Plzeň. Rozhodla až penalta v závěru.

„Odvedli jsme tam kus dobré práce, jen tomu chyběly získané body,“ litoval Kopecký.

„Proti Teplicím náš čeká úplně jiné utkání a pokud ho chceme vyhrát, musíme hrát více aktivněji směrem dopředu,“ nabádá trenér Opavy. Ta dál nastupuje k domácím zápasům v brněnském azylu, kde v předminulém utkání porazila Jablonec. Víc výher nemá.

„Pro nás může být výhoda, že domácí tolik nepoženou diváci. My se ale na utkání musíme maximálně připravit, ať už se hraje kdekoli,“ říká teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Slavia - Bohemians neděle 18.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Tecl. Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter, Bederka, Martin Hašek ml., Záviška - F. Hašek - Hilál.

Vršovické derby, jediný nedělní zápas.

Slavia do něj vstoupí pouhé tři dny po pohárovém vítězství nad Bordeaux, fotbalisté Bohemians po téměř desetidenní pauze. Naposledy doma minulý pátek prohráli se Zlínem.

„Jejich pohárový zápas je pro nás určitě papírovou výhodou, už ze své zkušenosti mé kariéry ve Spartě vím, jak těžké je přepnout z mezinárodní soutěže na domácí,“ tvrdí Martin Hašek z Bohemians.

„Když přijede Bordeaux, k tomu plný stadion a světoví hráči, je těžké za tři dny přepnout na ligu, když přijede Bohemka,“ dodal.

A domácí trenér Jindřich Trpišovský k tomu podotýká: „Bude to úplně jiné utkání a možná těžší, než si spousta lidí myslí.“



„Hned po zápase s Bordeaux jsem přemýšlel o tom, že to vůbec nebude jednoduché. Bohemka je skvěle kondičně připravená, bude čekat na chybu, aby mohla vyrazit do brejku,“ myslí si Trpišovský.

Zápasy Slavie s Bohemians bývají vyrovnané. V posledních deseti duelech se jen dvakrát stalo, že by jeden či druhý tým vyhrál o více než jednu branku, čtyřikrát se body dělily.

Jablonec - Viktoria Plzeň pondělí 18.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář, Kovařík - Krmenčík.

Souboj dvou pohárových zástupců, které v týdnu skolily penalty v nastaveném čase. Plzeň kvůli ní přišla o vítězství v Lize mistrů nad CSKA Moskva (2:2), Jablonec o den později při své premiéře v Evropské lize nejméně o remízu na hřišti Rennes (1:2).

„Když jsme to viděli, říkali jsme si, jakou má Plzeň smůlu. A pak jsme dopadli stejně,“ kroutil hlavou jablonecký Michal Trávník.

Plzeň je v ligové tabulce druhá za Slavií kvůli horšímu skóre, Jablonec, který před týdnem překvapivě prohrál doma 0:3 s Mladou Boleslaví, je osmý.

Šlágr mistra na hřišti třetího týmu loňského ročníku deváté kolo v pondělí večer uzavře.