Hübschman: Musíme pochopit, že v Evropě se hraje fotbal, ne kopaná

Byl to smolný moment, chvíle nepozornosti, špatné rozhodnutí. Jablonec při své premiéře v Evropské lize přišel o bod kvůli zbytečnému pokutovému kopu.

Podobně jako Plzeň ztratila o den dřív výhru nad CSKA Moskva.

„Koukali jsme na ten zápas v televizi a říkali jsme si, jakou mají smůlu. A pak dopadneme stejně,“ kroutil hlavou jediný jablonecký střelec Michal Trávník v rozhovoru pro klubový web.

„Asi platíme jakousi nováčkovskou daň. Přesvědčili jsme se, jak může být fotbal krutý,“ dodal trenér Petr Rada.

Jablonec předvedl statečný výkon, proti pátému týmu posledního ročníku francouzské ligy se držel. Až do nastaveného času...

„Jsou penalty, kdy se cítíte poškození, cítíte křivdu, ale tak to v tomhle momentu nebylo. Máte v hlavě jenom, že zbývá pár minut, že se musíte pokusit o nějaký závar, dostat míč do šestnáctky... Jenže někdy už je to spíš jen takový zmar. Bohužel,“ litoval jablonecký kapitán Hübschman.

V sedmatřiceti letech zdaleka nejzkušenější borec v týmu. Vždyť v evropských pohárech včetně kvalifikací ve čtvrtek odehrál už 112. zápas.

„Kluci musí pochopit, že tady není potřeba se dostávat do soubojů jako třeba v české lize. Naše soutěž je hodně soubojová, je to spíš kopaná než fotbal, balon lítá vzduchem a není moc času ho dát na zem,“ líčil Hübschman.

„Pro mě vždy byly zápasy v pohárech paradoxně jednoduší než ty v ukrajinské nebo české lize, kde to byl velký boj a nasazení na úkor fotbalovosti,“ doplnil.

Jablonec v základní skupině Evropské ligy čekají ještě duely s Dynamem Kyjev a Astanou, které v úvodním utkání základní skupiny remizovaly 2:2.

„Je důležité, abychom začali hrát víc po zemi. Čím dřív to pochopíme, tím větší budeme mít šanci se zápasy na téhle úrovni něco udělat,“ řekl Hübschman.