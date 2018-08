Vysocí, nepříjemní a produktivní, varuje Vrba před fotbalisty Zlína

V Plzni i u reprezentace byl dřív jako trenér Michal Bílek, který od léta vede fotbalisty Zlína. I v dresu Viktorie má však svoje oblíbence, Davida Limberského si kdysi po konci angažmá ve Viktorii vzal do Sparty a sázel na něho i v národním týmu. Teď budou stát proti sobě.

A kouč Bílek odvádí ve Zlíně dobrou práci, jeho tým má po třech kolech sedm bodů.

„S přístupem i výkonem hráčů jsem zatím spokojený, i když to vždycky může být lepší,“ říkal po domácí remíze 1:1 s Jabloncem.

Tu zařídil v poslední minutě zlínský střelec Beuaguel. „Zatím se ukazuje jako velmi platný hráč,“ pochválil Bílek rodáka z francouzského Štrasburku. „Někdy si to ale zbytečně komplikuje. Může dávat míče z jedné, potřebuje hru zjednodušit,“ vidí i jeho nedostatky.

Podle jeho protějšku na lavičce Viktorie je Bílkův rukopis na Zlínu patrný. „Spoléhají na zodpovědnou defenzivu, ze které vyrážejí do nebezpečných brejků,“ vypozoroval kouč Vrba, ale varoval i před produktivitou Zlína. „Dávají góly, vyhrávají, Jejich vysocí hráči jsou nepříjemní po centrech ze strany. Z toho hodně těží a díky tomu získávají body,“ pokračoval plzeňský kouč v hodnocení hry soupeře.

Ten se v tabulce drží hned v závěsu za pražskými S a Viktorií. „To jim zvedne sebevědomí, jsou v pohodě. Určitě budou chtít i tady v Plzni bodovat,“ myslí si Vrba.

I on ale může být se vstupem svého mužstva do soutěže spokojen – tři zápasy, tři výhry a plný bodový zisk. „Je to příjemné, zvlášť proto, že jsme hráli dvakrát venku, ale potvrdit to musíme teď doma,“ uvědomuje si trenér mistra.

A dobře ví, že to proti Zlínu nebude vůbec snadný úkol. „Čeká nás možná překvapení sezony. I ten jejich způsob hry pro nás bude složitější. Oni velmi dobře brání a na hrotu mají nebezpečného útočníka. Bude to další těžká zkouška,“ popisuje Vrba, který bude opět spoléhat i na diváckou podporu.

Už první domácí zápas s Libercem (1:0) byl vyprodaný. „My si na fanoušky nemůžeme stěžovat, pořád jich chodí hodně. Jsem rád, je to náš dvanáctý hráč,“ vysekl trenér Vrba věrným fanouškům poklonu.

A ti se na oplátku mohou těšit na spoustu příběhů, které dnešní souboj nabízí. Tak především, do Plzně se v dresu soupeře vrací Petr Jiráček. Muž, kterému dal kdysi důvěru právě trenér Vrba a on se potom vyšvihl až do bundesligy. Jenže do Čech se vracel přes Spartu a to mu v Plzni nikdy nezapomenou.

Jednou z letních posil plzeňské Viktorie je nigerijský záložník Ubong Ekpai, jenž přišel právě ze Zlína, ale na ligovou premiéru v modročerveném dresu zatím stále čeká. Dočká se prvního startu právě proti svému bývalému klubu?

To se dozvíme až dnes. Jisté je, že útočník Tomáš Poznar, jenž je ve Zlíně na hostování z Viktorie, hrát nebude. „Nejraději bych byl na hřišti, ale to nejde. Rád bych se podíval na pěkný fotbal na pěkném místě. Z plzeňského stadionu se dívá na fotbal vždycky hezky,“ je smířený s osudem Tomáš Poznar.

Bude se radovat on nebo Plzeň?

