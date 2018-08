Útočník Poznar zůstane v Plzni na tribuně. Je to škoda, lituje

„Musím to respektovat, že se to tak dělá. Ale je to škoda. V Plzni se mi vždycky hrálo dobře,“ lituje Poznar.

Nechtěl jste zůstat ve Zlíně?

Ne. Chci se podívat na pěkný fotbal na pěkném místě. Z plzeňského stadionu se dívá na fotbal vždycky hezky. Všechno je hodně fotbalové. Nejraději bych byl na hřišti, ale nedá se. Loni jsem zažil to stejné, když jsem hostoval v Ostravě. Sedět na tribuně je hrozně nepříjemné.

V Plzni máte smlouvu, ale fandit budete Zlínu, že?

Jelikož trávím sezonu ve Zlíně, tak se jednoznačně musím starat o Zlín. Plzeň je doma silná, ale my máme také sílu. Sám cítím, že tým má určitou tvář, a myslím, že se s námi musí počítat.

S jakou taktikou nastoupíte?

Plzeň chce doma vždycky určovat tempo. Když se dostane do zápasu, tak dokáže zatlačit kdekoho. To se nám nesmí stát, musíme být pořád aktivní a jejich největší zbraně v útočné fázi eliminovat, aby se nedostávali do tlaku. Zkusit jim jejich hru nějakým způsobem znechutit. V Plzni jsou lidé fotbalem trochu rozmlsaní, a kdyby se jim nedařilo nebo jim to nešlo, tak by možná i pískali.

Jaké jsou největší zbraně Plzně?

Krmenčík je nejlepší střelec ligy, je to velká hrozba pro obrany. Celkově mají dobře poskládaný tým. Obránci hrají ve vysokém postavení, takže se snaží dostávat míče hned na rozběhnuté hráče. Mají na to typy hráčů – tvořivé záložníky i rychlé kraje. Hrají spolu dlouho, takže si rozumí. Je třeba být aktivní, nebát se jich a hrozit. A když získáme míč, tak nepanikařit.

Předloni jste se Zlínem v Plzni zvítězili 2:0. Pamatujete?

Bylo to pěkné, rád na to vzpomínám. Ale v Plzni se vyhrává ojediněle. Musíme být hodně trpěliví a pokorní. Věřit, že z šancí, které budeme mít, jich pár proměníme.

Překvapilo vás, jak se Zlín po pokaženém jaru prezentuje?

V médiích se hodně probíralo, že je tady hodně cizinců a že kabina neklape. Přišel nový trenér (Michal Bílek), který dbá na kabinu. Má velké zkušenosti, jde to na něm vidět. Může nám předat spoustu dobrého. Zatím nám to šlape. I poslední zápas s Jabloncem (1:1) ukázal dobré momenty. Nečekal jsem, že budeme tak vysoko. Jenom ať to pokračuje, protože se to může každým zápasem otočit. Doufám, že budeme k fotbalu přistupovat jako doteď a špatné časy se nám vyhnou.

Vám pomohlo, že jste dal gól hned ve druhém zápase po návratu, že?

To bylo skvělé, navíc byl vítězný. V Baníku jsem na něho čekal dlouho, pak jsem ani nehrál a nebylo to dobré. Je lepší se trefit hned, pak je hlava čistá. Tu teď mám, takže návrat domů si docela užívám a jsem za něho s odstupem času rád. Těší mě, jak to vypadá.

Jak si na hrotu vyhovíte se stejně urostlým Francouzem Beauguelem?

V zápase proti Jablonci jsem si to pro sebe analyzoval a myslím si, že jsme pro obrany dost nebezpeční. Sedí nám to, i když je to hodně o tom, že jsme vyhráli první dva zápasy, takže jsme trochu uvolněnější a v pohodě. Pro trenéra je to dobrá varianta, se kterou může počítat.

Bude Beauguel platit na plzeňskou obranu?

Má výbornou formu, dvakrát skóroval v 90. minutě a hodně nám pomohl. I v mezihře dokáže vytvořit šanci. Je to jeden z našich stěžejních hráčů a určitě je může potrápit. Líbí se mi, jak hraje. Hlavně je zdravý, takže může svoje přednosti ukazovat v plné kráse.