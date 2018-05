Plzeň popáté. A co dál? Mistr potřebuje přísun energie, šmrnc a rychlost

Letos má plzeňský titul jiný nádech než ty předchozí.

Zaprvé: Viktoria má poprvé v historii jistou Ligu mistrů! Však hned při sobotních oslavách zněl nad trávníkem vstupní chorál ze slavné soutěže. Plzeň nemusí procházet nebezpečným kvalifikačním sítem, nerozboří si letní přípravu, má jistých 400 milionů korun i šest senzačních zápasových zážitků. Dokážete si vybrat, co z těch bonusů je vlastně nejlepší?

Už teď Plzeň může tipovat, koho potká v základní skupině. Což takhle Real Madrid? Nebo znovu Barcelonu? A co třeba Manchester United či Paříž SG? Losuje se 30. srpna v Monaku.

Zadruhé: Navzdory veselí nemůže být Viktoria v klidu, protože jarní fázi hrubě nezvládala. Titul má barvu podzimu, kdy mužstvo výsledkově excelovalo a získalo čtrnáctibodový náskok. „Jaro bývá vždycky těžší. Mnohé týmy hrají o poháry, další o holý život,“ líčil Vrba. Jenže se zároveň zadrhla plzeňská úroveň.

Sobotní výhra 2:1 nad Teplicemi byla teprve čtvrtou ve třinácti jarních zápasech, což by mělo být důrazné varování. Plzeň se stala obětí vlastního náskoku. Hazardovala s body i sebevědomím. Hráčům se zamotala hlava a ztěžkly nohy. Kdyby v polovině dubna nevyrovnali šlágr se Spartou z 0:2 na 2:2, kdo ví, jak by všechno pokračovalo. „To byl klíčový zápas,“ přiznal Vrba.

VIDEO: Z tribuny je to hroznej nervák, řekl po výhře Plzně Limberský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatřetí: Viktoria se vymezila. Už to není rozpustilý regionální klub ze západu Čech. Plzeň se stala vyhlášenou značkou se všemi plusy a minusy, která s tím souvisí. Má nejvyšší ambice a zároveň spoustu nepřátel. O co víc nevraživosti zvenku, o to méně trpělivosti uvnitř.

Klubový boss Adolf Šádek se při sobotních oslavách neudržel a trefil se do klubů z Prahy. Pod vlivem oslavných emocí poslal Slavii i Spartu neurvale někam. Šampioni dorazili na hlavní plzeňské náměstí tankem R-17, na korbě seděl právě Šádek a máchal klacíčkem, který pak na pódiu ohnul přes koleno a zlomil.

Snad aby dostál rozhovoru pro MF DNES z loňského léta. Když tehdy sledoval, jak vášnivě nakupují Sparta se Slavií, přirovnal je k tankům, které bude nahánět s klacíkem a doufat, že se jim v zatáčkách vysypou pásy.

„Ale třeba Jarek Nohavica si na nás vsadil už v srpnu. Při kurzu 5,7 ku jedné,“ rozesmál se trenér Vrba. Zatímco rivalům mohutné posilování spíš uškodilo a během sezony kvůli krizi měnili trenéry, plzeňský protitankový štít vydržel.

Začtvrté: Ale vydrží dál? Viktoria si musí dát bacha. Je čím dál starší. Limberský, Petržela, Kozáčik a Bakoš ročník 1983, Hubník 1984, Kolář 1985. Jen díky fotbalové nadúrovni a zkušenostem se dlouhodobě vítězit nedá, což klopýtavé jaro potvrdilo. Plzeň potřebuje přísun energie, šmrnc, rychlost a nové tváře rovnou do základní sestavy.

Oproti zámožnější konkurenci má jednu velkou výhodu: nabízí Ligu mistrů, což je po sportovní stránce naprostý vrchol. Jak naznačil trenér Vrba, nejméně čtyři nováčci v létě přijdou: „Čeká nás spousta práce.“

Jablonecký stoper Pernica už má podepsanou smlouvu, to samé zlínský rychlonožka Ekpai. Skloňují se jména Trávník, Jemelka nebo Plšek, ovšem prioritou je jablonecký krajní obránce Zelený, jenž zaujal na jaře. Plzeň by zároveň ráda ulovila reprezentanta Skaláka, který je odříznutý v Brightonu. Co může konkurovat penězům, které se vyplácejí v Anglii? Jedině Liga mistrů...

Zapáté: I když už to není taková pohádka jako před šesti sedmi lety, domácí scéna by měla uznat, že Plzeň byla nejlepší. I proto mohlo v doutníkovém oparu z vítězné kabiny znít fotbalové poselství, které zpíval Peter Nagy: „Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Aj tak sme stále frajeri.“

Byť na jaře vypnuli hlavu, trápili se a titul uhráli spíš silou vůle.